Sara Affi Fella ha mentito?/ Pesanti accuse dall’amico di Nicola Panico: “Lo ha fatto per tornate sui social”

“Non credetele alla Affi Fella, ha mentito ancora.” A parlare è Maurizio Napolano, migliore amico di Nicola Panico, ben noto ex fidanzato di Sara Affi Fella. Ad una settimana esatta dall’intervista che l’ex tronista di Uomini e Donne ha rilasciato a Chi, adesso è il migliore amico di Nicola a parlare proprio al settimanale di Alfonso Signorini. Secondo il ragazzo, le parole di Sara non sarebbero affatto vere, anzi, sarebbero servite a ripulirsi l’immagine in vista dietro al ritorno di Sara sui social ci sarebbe la sua agenzia e l’intervista con Chi serviva proprio a ripulirsi l’immagine. “Si è scusata solo per tornare sui social e la storia con Nicola continua.” ammette infatti Maurizio, nel corso del suo intervento nel noto settimanale.

“Sara Affi Fella ha fatto l’intervista per ripulirsi”

La versione di Maurizio Napolano, miglior amico di Nicola Panico, è ricca di dettagli. “Il giorno in cui sono uscite le anticipazioni, Nicola mi ha chiamato e mi ha detto: “Ti giuro su Dio che Sara mi aveva assicurato che non avrebbe mai fatto un’intervista contro di me”, mentre l’aveva già fatta e aveva pure scattato le foto.” racconta in merito alla Affi Fella. Poi continua “Sara, tempo prima, gli aveva svelato che doveva fare questa intervista perché la sua agenzia le aveva detto che così si sarebbe ripulita l’immagine e avrebbe potuto tornare sui social e le ha permesso di riattivare il suo profilo Instagram, cosa che ha fatto subito dopo. Ma, per farlo, avrebbe dovuto gettare fango su Nicola”. Una versione che appare molto credibile, e che metterebbe ancora una volta l’ex tronista di Uomini e Donne in una posizione sgradevole. Infatti, sono tanti a credere alle parole di Maurizio e a chiedersi se Sara replicherà.

