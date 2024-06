Sara Affi Fella e Francesco Fedato si sposano, il tenero annuncio del figlio Tommaso/ Data nozze e dettagli

Uomini e Donne, Sara Affi Fella sposa il compagno Francesco Fedato: data del matrimonio e dettagli

È tempo di fiori d’arancio per una delle protagoniste più controverse di Uomini e Donne, Sara Affi Fella è pronta a sposare il compagno Francesco Fedato. Ad annunciare il matrimonio è stata la stessa ex tronista con un tenero annuncio su Instagram. Nel dettaglio ha pubblicato un video in cui si vede il piccolo Tommaso, 3 anni svelare la data del matrimonio ed annunciare felice ed entusiasta che sarà lui a portare le fedi all’altare. La data delle nozze di Sara Affi Fella e Francesco Fedato è fissata per il 23 giugno 2024.

L’ex tronista di Uomini e Donne Sara Affi Fella ed il compagno Francesco Fedato, calciatore della Lucchese, stanno insieme ormai da alcuni anni e nel 2020 sono diventati genitori di Tommaso. Lo scorso 22 aprile si sono scambiati le promesse matrimoniali ed hanno postato alcune foto sui social con una dedica: “Due anime ma un singolo pensiero, due cuori che battono come uno. Friedrich Halm. La nostra promessa.” Adesso pronti al grande passo del matrimonio e sempre sui social Sara ha lasciato intravedere una parte dell’abito da sposa, rigorosamente bianco. Al momento non sono noti altri dettagli sul matrimonio di Sara Affi Fella e Francesco Fedato.

Matrimonio Sara Affi Fella e Francesco Fedato: dal turbolento percorso a Uomini e Donne alle nozze

Sara Affi Fella è nota soprattutto per aver partecipato a Temptation Island in coppia con il suo fidanzato di allora Nicola Panico e per essere stata in seguito tronista ad Uomini e Donne. Il suo trono è stato uno dei più turbolenti della storia del programma. Durante il dating show condotto da Maria De Filippi Sara aveva preso in giro tutti continuando a frequentare il suo ex fidanzato Nicola. La redazione e tutto il team in seguito scoprirono la presa in giro ed il suo Trono fu interrotto. La Affi Fella fu sommersa di critiche che investirono anche Uomini e Donne, Sara e Nicola poco dopo si lasciarono. Da allora, però, le cose sono molto cambiate, Sara Affi Fella è pronta a sposare il compagno Federico Fedato ed il loro figlio Tommaso porterà le fedi all’altare.











