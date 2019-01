CR4 – La Repubblica delle donne/ Anticipazioni e ospiti 16 gennaio: da Rocco Hunt a Lello Arena

Mercoledì 16 gennaio, in prima serata, Rete 4 trasmette una nuova puntata di #Cr4 – La Repubblica delle donne, la trasmissione condotta da Piero Chiambretti che, ogni settimana, ospita personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della politica per affrontare un tema sempre diverso, ma attuale. Questa sera, al centro della puntata, ci sarà il Sud con i suoi punti di forza, le sue dobolezze e i problemi che i cittadini nati nell’Italia Meridionale devono affrontare. Per parlare di un argomento così importante, Piero Chiambretti ospiterà alcuni personaggi famosi che, partiti dal Sud, sono riusciti a diventare famosi conquistando il cuore del pubblico. A parlare del Sud, così, ci saranno il giovane rapper Rocco Hunt che, per omaggiare le sue origini, è tornato a cantare in dialetto nella sua ultima canzone “Tutte ‘e parole”; l’attore napoletano Lello Arena, sulla cresta dell’onda da tantissimi anni e l’attrice comica Rosalia Porcaro che ha conquistato la ribalta con Zelig per poi lavorare anche in film e fiction. Ospiti di Chiambretti, poi, saranno anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistriis e la giornalista Azzurra Serena Barbuto -nei giorni scorsi al centro di una polemica per aver scritto un articolo dal titolo “Comandano i terroni”.

#CR4, LA REPUBBLICA DELLE DONNE: GIACOMO URTIS E LA CHIRURGIA ESTETICA

Come in ogni puntata, oltre al tema principale, non mancheranno le rubriche, in primis quella dedicata al gossip e ai pettegolezzi di cui è protagonista Alfonso Signorini. Nella puntata odierna di #Cr4 – La repubblica delle donne, il direttore del settimanale Chi ospitetà il chirurgo dei vip, Giacomo Urtis, per parlare di chirurgia estetica. Anaizzando le fotografie dei vip, il chirurgo svelerà chi, per il nuovo anno, ha deciso di concedersi un piccolo ritocco. Protagoniste della puntata, poi, saranno gli ospiti fissi che, ogni settimana, accompagnano Piero Chiambretti. Ci Cristiano Malgioglio, Drusilla Foer e il Ministero della Repubblica delle donne composto da Iva Zanicchi, Alda D’Eusanio, Francesca Barra, Annalisa Chirico e Lory Del Santo. Non mancheranno, infine, le esibizioni canore del trio soprano Appassionante e di Simona Molinari.

