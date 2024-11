Tale padre, tale figlia; sarebbe proprio il caso di prendere in prestito questo detto anche se solo nel merito del valore artistico. Valentina Arena – figlia di Lello Arena – ha infatti ‘ereditato’ la passione per l’arte della recitazione, del racconto, ma da un punto di vista differente: regista e autrice. Non si occupa prettamente di cinema bensì di cortometraggi, documentari e video come si può leggere anche nella bio del suo sito ufficiale.

Chi è Francesca Taviani, moglie di Lello Arena/ Figlia d’arte e grande appassionata di musica

Proprio nel portale ufficiale di Valentina Arena si leggono anche gli studi portati avanti dalla figlia di Lello Arena e che ovviamente hanno contribuito ad alimentare non solo la sua formazione ma anche l’estro e la curiosità di sperimentare. Laureata in DAMS Cinema all’Alma Mater Studiorum di Bologna nel 2007, da allora ha dato libero sfogo alla sua creatività generando valori di assoluta rilevanza artistica.

Lello Arena, chi è: sodalizio con Massimo Troisi e La Smorfia/ “Quando dissi a mamma di voler fare l’attore…”

Valentina Arena, figlia di Lello Arena: curiosità su professione e vita privata

Sempre nella bio presente nel sito ufficiale, chiunque può desumere il fine artistico e veicolante di Valentina Arena – figlia di Lello Arena – nel merito dei suoi progetti creativi. “Le sue opere non sono classificabili in generi precisi” – si legge – “Si tratta di una ricerca compiuta in piena libertà espressiva nel corso della quale rimane in primo piano l’esigenza di raccontare la realtà, filtrata dallo sguardo e dalla soggettività dell’autrice”. Ed è proprio tale aspetto citato da ultimo, la soggettività, ad essere la peculiarità artistica di Valentina Arena nella molteplicità dei suoi progetti.

Lello Arena: “Il litigio con Massimo Troisi? Amicizia attaccata dall’esterno”/ “Per me fu un’ingiustizia…”

Per quanto concerne la vita privata di Valentina Arena – figlia di Lello Arena nata dal primo matrimonio dell’attore – le informazioni reperibili sono particolarmente carenti. La regista e autrice non ama raccontarsi nel merito della sua sfera privata; come giusto che sia, su tale ambito è particolarmente riservata dando così unicamente spazio ai suoi impegni professionali che hanno ampiamente superato i confini nazionali per apprezzamento, stima e riconoscimenti.