Il termine ‘icona’ nel mondo dello spettacolo è piuttosto inflazionato, ma non può non essere utilizzato per accompagnare un focus sulla vita di Lello Arena, anche oltre le sue tappe professionali. Maestro di umorismo, comicità; attore capace di interpretare innumerevoli personaggi lasciando sempre defluire le sue peculiarità artistiche senza mai snaturare il senso della rappresentazione. Ma rispetto a quanto accennato, oltre alla carriera, cosa sappiamo sulla vita privata di Lello Arena? Da anni è legato alla moglie Francesca Taviani, seconda in ordine temporale. Una liaison sboccata negli anni ottanta e suggellata dal matrimonio nel 2006 e dalla nascita del figlio Leonardo. Si tratta del primo per la coppia ma secondogenito per Lello Arena che, dal matrimonio precedente, aveva già avuto una figlia: Valentina.

In linea con la caratura di Lello Arena, vita privata e professionale viaggiano su due binari differenti. Raramente ha parlato del rapporto con sua moglie Francesca Taviani, così come anche quest’ultima pare non si sia mai concessa interviste rivolte alle curiosità di carattere sentimentale.

A conferma della riservatezza di Francesca Taviani – moglie di Lello Arena – poco si può dire anche a proposito della sua attività professionale. Sappiamo che non appartiene al mondo del cinema nonostante sia figlia di un volto importante del grande schermo: il regista Vittorio Taviani. La moglie di Lello Arena non ne ha però seguito le orme e pare sia una docente di professione oltre che musicista.