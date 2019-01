Elisa Scheffler/ “A letto con Elia Fongaro dopo il GF Vip!”, bomba a Pomeriggio 5: Jane Alexander tradita?

Elisa Scheffler nuovamente ospite di Pomeriggio 5, ha rivelato la sua verità in onda da Barbara d’Urso. Elia Fongaro l’avrebbe baciata dopo il Grande Fratello Vip. Dentro la Casa cupido ha fatto il suo dovere centrando in pieno i cuori dell’ex Velino e di Jane Alexander. Tra di loro, un colpo di fulmine immediato che ha creato non pochi turbamenti anche fuori. La modella italo-tedesca durante la permanenza del velino ha preferito restare in disparte ma ora pretende chiarezza. Che tra Jane ed Elia sia vero amore ancora non è chiaro ma le Stories di Instagram confermano la grande passione che lega entrambi. “Dopo il GF ci siamo rivisti e baciati…”. Roger Garth in collegamento, spara anche la bomba: “Tra i due c’è un cesto di lumache… a Natale lui era a Verona… è andato a trovare una mia conoscente”. “Il farfallone Elia!” commenta Francesca De Andrè. “Io non ho specificato nel dettaglio ma forse è il caso di farlo…” ha commentato ancora Elisa. Jane ed Elia stanno attualmente insieme anche dopo il reality show ma mentre lei era ancora in Casa: “Lui mi ha baciata” dichiara la modella molto imbarazzata.

Elisa Scheffler, la bomba a Pomeriggio 5: “A letto con Elia Fongaro!”

“Io sono shockata ragazzi” afferma Barbara d’Urso ascoltando tutte le novità. “Un amico in comune mi ha confermato che Elia si è visto con Elisa e c’è stato molto più di un bacio, è vera questa cosa, lo so per certo!”, dichiara Biagio D’Anelli difendendo la modella. “Io pensavo fosse una cosa solo legata all’esperienza del GF non lo vedevo diverso nei miei confronti”, si è giustificata invece Elisa. Lui avrebbe pure fatto cancellare dal web delle fotografie che li ritraevano insieme. “Siete stati a letto?” ha chiesto la ruspante conduttrice napoletana. “Io sono stata molto elegante, senza andare dei dettagli ma dico solo cose vere…” continua lei. “Durante l’atto intimo la chiamava Elisa oppure Jane?”, ironizza quindi Riccardo Signoretti. Intanto pare esserci una terza (decennale) donna in quel di Verona: “Ha iniziato presto, è precoce Elia!”, rincara la dose Roger. “Lui accusa tanto gli altri ma si comporta così… io sono una ragazza molto trasparente e sono stanca di questi uomini che tengono due piedi in una scarpa”, sottolinea la ex fidanzata. Elia Fongaro nel frattempo si definisce fidanzato con Jane Alexander. “Dicono che gli piaccia anche il lato maschile, può essere bisex”, ha poi concluso Francesca De Andrè.

© RIPRODUZIONE RISERVATA