Gerò Carraro flirta con Laura Moretti/ Passeggiata mano nella mano l’amica di Simona Ventura

Gerò Carraro dimentica Simona Ventura con Laura Moretti. Il figlio di Nicola Carraro, marito di Mara Venier, è stato beccato dal settimanale Chi durante una passeggiata romantica mano nella mano in quel di Milano insieme alla sua nuova fiamma. Nel numero in edicola del magazine diretto da Alfonso Signorini, le foto mostrano un Gerò Carraro sereno accanto alla donna che starebbe frequentando dopo l’importante relazione vissuta con Simona Ventura. Un flirt nuovo pee Gerò Carraro che ha scelto di ricominciare accanto ad un’amica di Simona Ventura. I due, però, non si nascondono e si godono Milano. Nonostante il freddo, passeggiano beatamente verso un nuovo inizio. “Operazione trasloco iniziata – scriveva qualche giorno fa Carraro sui social – ora si decolla”. L’aereo, a quanto pare, è decollato senza ritardi.

Gerò Carraro e Simona Ventura: nuovi amori per entrambi

Dopo due mesi dall’annuncio ufficiale della fine della oro lunga storia d’amore, Gerò Carraro e Simona Ventura sono finalmente liberi di frequentare senza nascondersi nuove persone. La prima ad uscire allo scoperto è stata Simona Ventura che sta frequentando il giornalista e scrittore Giovanni Terzi. I due, nonostante una lunga conoscenza, hanno deciso di provarci solo ora, dopo essersi guardati per la prima volta in modo diverso come hanno dichiarato i protagonisti. Nessuna dichiarazione, invece, da parte di Gerò Carraro che, per il momento, preferisce non commentare la notizia del flirt con Laura Moretti. Sia per la Ventura che per Carraro, dunque, il nuovo anno è iniziato all’insegna dell’amore.

