LAURA PAUSINI/ Video, il Fatti Sentire Tour arriva in esclusiva a Radio Italia Live

Laura Pausini e la sua musica tornano protagoniste a Radio Italia Live, il programma trasmesso mercoledì 16 gennaio alle ore 21.10 su Radio Italia, Radio Italia Tv, in modalità streaming sul sito ufficiale radioitalia.it e su Real Time. Una puntata speciale dedicata alla regina della musica italiana, che recentemente ha trionfato ai Latin Grammy con la versione spagnola del suo ultimo album di inediti “Fatti Sentire”. Durante la serata, Laura Pausini porterà sul palcoscenico del Verti Music Place di Milano molte delle canzoni contenuti nell’ultimo disco e gli immancabili successi di una carriera unica e straordinaria. Un 2018 da incorniciare per la Pausini, prima donna ad esibirsi al Circo Massimo di Roma in due serate sold-out. Poi un lungo tour mondiale in giro per il mondo e il disco “Fatti Sentire” classificatosi al terzo posto tra i dischi più venduti dell’anno.

Fatti Sentire Tour al Radio Italia Live

Durante la puntata speciale di Radio Italia Live, Laura Pausini presenterà dal vivo il nuovo album “Fatti Sentire Ancora“. Sul palco la cantante interpreterà i vari singoli estrapolati dal disco: da “Non è detto”, “E.Sta.A.Te”, “Frasi a metà”, “La soluzione”, “Il Coraggio di andare”, “Un progetto di vita in comune” e diversi successi della sua lunghissima e straordinaria carriera. Da “La solitudine” a “Benvenuto”, da “Strani Amori” a “Simili” e tante altre. Parlando proprio di “Strani Amori“, la cantante è in lizza ai prossimi Premio Lo Nuestro per la versione spagnola “Amores Extranos”. Un’altra importantissima nomination per l’artista di Solarolo che il 21 febbraio potrebbe trionfare nuovamente a questo importantissimo premio dove ha ricevuto ben 16 nomination vincendo 4 volte il Premio: artista pop dell’anno rispettivamente nel 1995, 2006 e 2010 e nel 2015 con il Premio Lo Nuestro alla carriera.

Laura Pausini: Fatti Sentire Ancora e il tour con Biagio Antonacci

Intanto prosegue il successo di “Fatti Sentire Ancora“, la riedizione dell’ultimo disco arricchita da un duetto speciale con Biagio Antonacci sulle note de “Il coraggio di andare“, ultimo singolo in alta rotazione radiofonica. I due artisti, infatti, la prossima estate saranno protagonisti di un lungo tour negli stadi italiani dove condivideranno il palcoscenico cantando le canzoni più belle ed importanti della loro carriera. Un tour evento che ha già registrato date sold out a Milano con repliche e vendite di biglietti da record. Del resto la Pausini non è nuova ai record essendo stata fino ad oggi la prima donna ad espugnare San Siro, Circo Massimo di Roma e a vincere 1 Grammy Awards con “Escucha”, versione spagnola di Resta in Ascolto.





© RIPRODUZIONE RISERVATA