Diletta Leotta 10 anni fa/ Insulti dopo la foto della #10YearChallenge: “Non sembri tu, mille operazioni fa”

Grandissimo seguito sta riscuotendo la #tenyearschallenge che si è presentato come uno degli hashtag più seguiti sui social. Il tutto consiste nel mettere a confronto una foto di dieci anni fa con quella attuale. Molte le celebrity che hanno accettato la sfida seguiti anche da comuni mortali Logicamente sono arrivati svariati commenti, alcuni simpatici ed altri di cattivo gusto. La giornalista sportiva Diletta Leotta, attraverso il profilo Instagram, ha postato una foto di dieci anni fa quando esordì nel mondo del giornalismo. Tantissimi i commenti dei followers colpiti, principalmente, dal grande cambiamento fatto dalla Leotta. Non sono mancati, purtroppo, quelli degli haters.

INSULTI MA ANCHE COMPLIMENTI PER DILETTA LEOTTA

Questi, infatti, alcuni commenti apparsi sotto la foto della #tenyearchallenge della conduttrice Diletta Leotta: “Non sembri neanche tu”, “Quasi non ti riconoscevo”, “Mille operazioni fa”. “Quella non sei tu, dieci anni fa eri piatta”. “Ragazzi questa è la dimostrazione che non si nasce ma si diventa…”. Logicamente non sono mancati i commenti a favore della Leotta, con uno in particolare che definisce gli attacchi gratuiti in questo modo: “Che vergogna questi commenti, ma come potete pensare di essere liberi di scrivere certe offese ad una ragazza? A prescindere dal lavoro che fa, da quanto è bella, a prescindere da tutto bisogna sempre rispettare il prossimo. Siete degli animali e meritate la querela”. Insomma, la solita guerra di commenti del popolo del web che si spacca quando bisogna dire la propria.





