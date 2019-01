Corinne Clery, mega pistola al peperoncino/ Piazzapulita, video: “Voglio difendermi senza uccidere”

Corinne Clery è spesso presente in tv e non solo negli studi di talk e reality dedicati allo spettacolo e al gossip visto che, proprio nella puntata di ieri sera, ha preso parte anche a Piazzapulita. Il programma di Rai3 ha ottenuto ottimi ascolti parlando ieri sera di povertà ma, soprattutto, di difesa personale. L’attrice è d’accordo sul fatto che una persona a casa sua debba sentirsi al sicuro ma prima di uccidere c’è altro che può fare visto che lei stessa, che vive isolata in campagna, si è attrezzata con una mega pistola al peperoncino il suo spruzzo arriva addirittura a 7 metri. Lo stesso Corrado Formigli le ha fatto notare che sembrava un bazooka più che uno spray al peperoncino ma lei, sorridendo, ha confermato che si tratta di uno spray al peperoncino della misura di una bomboletta di schiuma da barba, la sua personale arma di difesa.

LE PAROLE DI CORINNE CLERY

Corinne Clery a Piazzapulita ha spiegato: “Non è una vera pistola, ma un’arma al peperoncino molto grossa. Quando non lavoro vivo in campagna. Essendo isolata un po’ di paura ce l’ho, con tutto quello che sta succedendo ultimamente. E’ vero che ho le telecamere e le grate, ma sono anche molto isolata”. L’attrice ha comprato lo spray in Francia per un totale di 200 euro ma nella legalità visto che nel suo Paese lo è e ha poi precisato: “Prima che mi mettano le mani addosso voglio difendermi, senza uccidere. Finora non l’ho mai usata, c’è ancora la sicura, è bloccata. Non sono violenta e non amo la violenza, ma non voglio manco essere massacrata e pestata a sangue per 100 euro”. Nella borsetta ne porta una più piccola il cui raggio d’azione è di tre metri ma in casa preferisce tenersi al sicuro. Ecco di seguito il video del momento:





