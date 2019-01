Elisabetta Gregoraci/ Casa “allagata”: l’inconveniente a Monte Carlo prima del Pitti Bimbo con Nathan Falco

Anche le star possono dover fare i conti con i problemi in casa. Ne sa qualcosa Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore ha documentato tramite social una tubatura rotta al piano di sopra tanto da fare gocciolare l’acqua dal soffitto del suo appartamento. La showgirl di origini calabresi, ha mostrato un lenzuolo appeso alle pareti e un secchio a terra cercando di limitare al massimo i danni per via delle infiltrazioni dell’acqua. “Dicono che risolveranno tra qualche giorno e io e la mia tata ogni due ore dobbiamo svuotare il secchio”, ha raccontato la mora attraverso le Stories di Instagram. “Ovviamente pure di notte” ha sottolineato la Gregoraci. Poi ha regalato agli estimatori, anche un primo piano sulle gocce di acqua che sono cadute numerose nel contenitore. “Adesso prenderò un canotto, andrò a nuotare”, ha ironizzato prima di “ringraziare” le persone che le hanno affittato il suo appartamento sito a Monte Carlo.

Elisabetta Gregoraci, piccolo incidente in casa

Elisabetta Gregoraci è uno dei personaggi dello spettacolo più in vista di questo periodo. Ed infatti la showgirl, fa parlare delle sue vicende praticamente ogni giorno, coinvolgendo il suo pubblico tanto affezionato a lei. Nel corso delle festività di Natale e Capodanno – in vacanza con il suo nuovo fidanzato – è apparsa radiosa e in splendida forma. Successivamente, tornata in Italia, ha avuto modo di apparire come sempre amorevole, coccolando il piccolo Nathan Falco e riprendendo i tradizionali compiti di mamma. In queste ore, il piccolo incidente domestico che ha allertato i fan, l’ha vista nuovamente protagonista. L’ex moglie di Briatore infatti, dopo avere affittato una casa molto bella, grande e confortevole, si è trovata ad affrontare un fastidioso problema. Ed infatti da un paio di giorni, è stata costretta a raccogliere l’acqua che cade direttamente dal soffitto, al fianco della sua tata. I secchi sparsi sul pavimento, hanno documentato pienamente il disagio subito dalla showgirl calabrese che poi si è consolata partecipando a Pitti Bimbo proprio in compagnia del figlio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA