ELISABETTA GREGORACI/ Francesco Bettuzzi non piace alla famiglia della showgirl?

Elisabetta Gregoraci ha un nuovo amore. Si tratta di Francesco Bettuzzi, imprenditore parmense con cui ha trascorso il Capodanno in Thailandia. In queste ore però Dagospia ha lanciato una vera e propria bomba rivelando che la famiglia della showgirl calabrese non gradirebbe la frequentazione tra i due. Il motivo? Stando alle indiscrezioni giunte all’orecchio della redazione di Dagospia, Francesco Bettuzzi starebbe tappando le ali alla bella conduttrice di Made in Sud al punto da richiederle di rinunciare ad alcune proposte di lavoro. Verità o bufala? Non è dato saperlo, anche se la famiglia della Gregoraci ha preferito passare le vacanze di Natale in Kenya in compagnia di Flavio Briatore e del piccolo Nathan Falco. Come sappiamo, infatti, la showgirl è volata in Thailandia rimandando anche bloccata a causa di una tempesta.

Elisabetta Gregoraci: la famiglia non approva il nuovo amore?

Alcune fonti vicino alla famiglia di Elisabetta Gregoraci avrebbe raccontato che c’è un pò di maretta con il nuovo fidanzato Francesco Bettuzzi. Dal canto suo Flavio Briatore, ex marito della showgirl, si è sempre dimostrato non interessato alla vita privata di Elisabetta concentrando tutte le sue attenzioni sul piccolo Nathan Falco. Al momento questa è solo una voce, né confermata né smentita, ma le foto delle ultime vacanze di Natale sarebbero la conferma di un possibile stato di tensione tra il nuovo amore di Elisabetta e la famiglia. In realtà potrebbe anche starci che i due piccioncini sono volati in Thailandia per concedersi una vacanza di sole e relax e che i nonni abbiano voluto trascorrere del tempo con il proprio nipote. Le voci giunte però al sito di Roberto D’Agostino parlano di rapporti alquanto tesi a causa di una serie di comportamenti avuti dall’imprenditore, che sembrerebbe essere molto possessivo verso la bella Elisabetta.

La famiglia di Elisabetta Gregoraci in vacanza con Flavio Briatore

Le voci di un possibile disappunto da parte della famiglia di Elisabetta Gregoraci verso il nuovo fidanzato Francesco Bettuzzi troverebbero conferma, almeno al momento, dalle immagini pubblicate su tutti i settimanali di gossip che hanno visto la famiglia della showgirl trascorrere il Natale con Flavio Briatore. Una scelta che sembrerebbe motivata dalla volontà della famiglia di allontanarsi dalla decisione della figlia di frequentare l’imprenditore che sembrerebbe essere molto possessivo verso Elisabetta. Un comportamento che più volte lo avrebbe messo in cattiva luce. Dove la sta verità? Non resta che attendere la smentita o qualche dichiarazione da parte della stessa showgirl.



