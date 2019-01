Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi fuga d’amore a Bangkok/ L’attrice felice dopo la paura in Thailandia

Allarme rientrato per Elisabetta Gregoraci. La conduttrice, attrice e showgirl aveva allarmato tutti pochi giorni fa, dichiarando di essere bloccata in Thailandia a causa di una tempesta e di essere impaurita e preoccupata. Da allora sono passati alcuni giorni e il problema è rientrato, permettendo alla Gregoraci di ritrovare il sorriso. Ed ecco che, nelle ultime ore, Elisabetta è tornata a mostrarsi serena. La showgirl non è però da sola, bensì in dolce compagnia. Al suo fianco c’è Francesco Bettuzzi, il nuovo fidanzato della Gregoraci. L’ex compagna di Flavio Briatore si trova con lei a Bangkok e da lì arrivano scatti felici al fianco del suo nuovo compagno. Testimonianza che la conduttrice ha non solo abbandonato le paure di questi giorni, ma ha davvero ritrovato l’amore dopo la fine del suo matrimonio.

ELISABETTA GREGORACI RITROVA IL SORRISO

E mentre suo figlio Nathan Falco è insieme a suo padre Flavio Briatore al Billionaire in Kenya, Elisabetta Gregoraci si rilassa in vacanza con il suo amore, Francesco Bettuzzi. La loro relazione va avanti ormai da alcuni mesi e procede a gonfie vele. Dal 60esimo piano di un ristorante di Bangkok, una sorride Elisabetta Gregoraci regala anche ai suoi follower. La conduttrice e attrice, infatti, scrive: “Night out in Bangkok. Mi trovo al 60esimo piano di questo ristorante “Vertigo Moon Bar” se qualcuno di voi dovesse trovarsi a Bangkok vi consiglio vivamente di venire qui per una cena o un aperitivo, vista mozzafiato e atmosfera veramente incredibile”. Insomma, l’allarme è rientrato e la Gregoraci ora si gode questi momenti di ritrovata serenità.





