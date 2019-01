Francesco Chiofalo: “contro il tumore ho vinto io”/ “Anche se non riesco a muovere le gambe. Dico grazie a…”

Francesco Chiofalo si sta ancora riprendendo dallla complicata operazione chirurgica che ha subito per la rimozione di un umore al cervello del diametro di 6 cm. In un”intervista rilasciata al magazine ufficiale di Uomini e Donne, l’ex protagonista di Temptation Island racconta di non aver subito, fortunatamente, danni permanenti, ma di essere ancora alle prese con la riabilitazione. Dimesso dall’ospedale San Camillo di Roma dove è stato operato, al momento si trova in una clinica specializzata dove medici e infermieri lo stanno aiutando a tornare quello di prima e a superare alcuni problemi fisici. “Al momento non cammino bene, non riesco a muovere la gambe. Hanno provato a mettermi in piedi però ho bisogno del deambulatore. Non so spiegare quanto sia umiliante appoggiarsi su quell’attrezzo. Poi mi sono guardato allo specchio, con i cerotti in testa e mi è venuto da piangere. Ho perso più di dieci kh, ho la faccia gonfia per i farmaci. Io, però, ce la sto mettendo tutta per riprendermi e uscire”, racconta Francesco che è in attesa dei risultati dell’esame istologico.

FRANCESCO CHIOFALO: “RIVOGLIO LA MIA VITA”

Dopo ore trascorse in sala operatoria, Francesco Chiofalo ha riaperto gli occhi e la prima persona che ha rassicurato è stata la madre, al suo fianco sin dall’inizio. “Ho pensato subito a rassicurare mia madre per farle sapere che stavo bene” – racconta Chiofalo che, ora, ha un solo obiettivo ovvero riprendersi la sua vita – “voglio rimettermi il prima possibile e tornare il Francesco di sempre. Tutta questa storia mi ha fatto diventare più serio e meno spensierato e scherzoso di prima. Rivoglio il mio sorriso, la battuta facile, la solarità che mi contraddistingueva e che riuscivo a trasmettere alle persone vicino a me. Vorrei che tutta questa storia diventasse solo una piccola parentesi di una vita lunghissima“. Francesco, poi, ha spiegato di non avere alcuna fidanzata non essendo riuscito a trovare la persona giusta con cui cominciare una vera storia. Il suo desiderio, però, resta quello di poter diventare presto padre.

FRANCESCO CHIOFALO: “CONTRO IL TUMORE HO VINTO IO”

Francesco Chiofalo, superata l’operazione, è fiducioso per il suo futuro. Ad oggi, infatti, sente di aver vinto la sua battaglia contro il tumore che ha scoperto di avere poco prima di Natale e casualmente durante dei controlli per un incidente stradale non grave. “Ho vinto io anche se manca l’esame istologico. Sono ottimista, voglio esserlo. Ha vinto Francesco”, dice Chiofalo. Infine, l’ex protagonista di Temptation Island ringrazia la sua famiglia e tutte le persone che lo hanno aiutato e sostenuto nel momento più brutto della sua vita. “Dico grazie alla mia famiglia che mi è stata sempre vicina e a cui so di aver sottratto anni di vita con questa notizia e poi all’equipe medica e all’ospedale San Camillo. Un ringraziamento speciale, ovviamente, va al dottor Natuzzi e al dottor Delitalia: senza di loro, oggi, non sarei qui“, conclude.





