Fabrizio Corona: “Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez”/ Video, “Una ripicca”: Chiara Ferragni non replica

Torna ospite di Silvia Toffanin a Verissimo Fabrizio Corona, che presenta il suo nuovo libro. In questo, inevitabilmente, si parla anche dei suoi amori e delle sue ex e spunta, tra tutti, il nome di Silvia Provvedi alla quale Corona – come svela la Toffanin – associa molti tradimenti. La conduttrice svela infatti che nel libro, Corona parla “di molti tradimenti sia da parte sua che da parte tua, uno di questi sarebbe di Silvia con Fedez”. La mora de le Donatella avrebbe insomma tradito Fabrizio con il noto rapper, oggi marito di Chiara Ferragni. Corona, che non voleva fare nomi (ma che comunque li fa all’interno del suo libro), conferma e dichiara: “I tradimenti io so che sono veri, magari poi non lo sono. Questa è la mia opinione, il mio punto di vista.”

Corona: “I tradimenti di Silvia Provvedi? Gesti di ripicca!”

Fabrizio Corona ammette che i tradimenti non sono stati unilaterali. Così, a Verissimo, ammette: “Dopo tre anni e mezzo quando esci di galera, la prima cosa di cui hai bisogno è una necessità fisica di far l’amore. Poi c’è chi lo fa in modo normale e chi lo fa in modo compulsivo. Le donne che vengono come me lo sanno come sono fatto.”. Poi la Toffanin torna a toccare la questione tradimento da parte di Silvia Provvedi e gli chiede cosa abbia provato in merito. Corona, allora, ammette: “I suoi tradimenti non mi hanno ferito, la nostra è stata una storia talmente particolare… Diciamo che ho iniziato io, poi lei li ha fatti per ripicca… – così conclude – Il problema è stato che abbiamo cominciato a non volerci bene nell’ultimo periodo, gli ultimi tre mesi sono stati molto deleteri”. Intanto, dopo queste rivelazioni, né Fedez né la Ferragni replicano. (Clicca qui per il video)

