VLADIMIR LUXURIA/ In seconda serata dopo le polemiche: “bullismo e omofobia argomenti scomodi” (Alla lavagna)

Vladimir Luxuria ce l’ha fatta: dopo le proteste a mezzo social dello scorso 10 dicembre, la sua intervista Alla lavagna andrà regolarmente in onda. A cambiare però è l’orario nel palinsesto, dal momento che la puntata sarà trasmessa alle 22.30, occupando la fascia dedicata alla seconda serata, e non alle 20.00, come previsto per le precedenti puntate del format . “Ho appena letto che la puntata #allalavagna in cui sono protagonista è stata spostata in seconda serata e sarà trasmessa su Rai 3 alle 22.30 (e non alle 20.20 come le precedenti) di sabato il 19 gennaio (salvo sorprese)”, si legge sul profilo Twitter di Luxuria, che già in passato ha utilizzato i social per tuonare contro la scelta di annullare o posticipare la messa in onda della sua lezione. Ma quali sono stati i fattori dai quali è scaturita questa scelta? E cosa pensa il pubblico della messa in onda posticipata rispetto alle puntate del passato?

VLADIMIR LUXURIA, “MI HANNO PARLATO GENERICAMENTE DI MOTIVI TECNICI”

La parola, per il momento, passa a Vladimir Luxuria, che dopo lo slittamento di Alla Lavagna ha parlato ai microfoni di Fanpage.it. L’attivista e scrittrice, in particolare, ha raccontato di aver ricevuto una chiamata poco prima della messa in onda prevista per lo scorso dicembre, nella quale le sarebbero state fornite le motivazioni relative alla scelta di posticipare la sua lezione: “Mi hanno parlato genericamente di motivi ‘tecnici’ – racconta Luxuria – A quel punto il 10, ieri, mi hanno richiamata per avvertirmi che ci sarebbe stato un ulteriore rinvio, senza darmi spiegazioni precise, ma parlandomi di esigenze di palinsesto”. Una variazione, secondo l’attrice, non dovuta a esigenze di programmazione, dal momento che “il programma sta andando molto bene” e “spostandolo a gennaio si perde parte del pubblico ormai affezionato”. Lo slittamento alla seconda serata, continua Luxuria, è altrettanto sbagliato, dal momento che il target del programma “è soprattutto un pubblico di famiglie, di bambini, per cui sarebbe stato più indicato trasmetterla in prima serata, all’ora di cena, come è sempre stato”.

“HO RACCONTATO LA MIA ESPERIENZA CON IL BULLISMO”

Vladimir Luxuria ripercorre i temi salienti del suo intervento Alla Lavagna!, dove ha avuto la possibilità di rivolgersi a ragazzi di età compresa tra i 9 e i 14 anni e parlare di temi come omofobia e bullismo. I piccoli protagonisti, ha ricordato la scrittrice e attivista ripercorrendo il suo intervento, erano “tutti molto interessati a conoscere questi temi, e soprattutto la mia esperienza, il bullismo che ho subito alla loro età a scuola”; ma oltre a parlare di questi argomenti in maniera generica, Luxuria ha scelto di scendere nei dettagli, ripercorrendo, con i giovani protagonisti, “diversi aneddoti” grazie ai quali, si legge su Fanpage.it, “si è creata molto empatia, ho percepito interesse vero, domande spontanee”. I ragazzi erano inoltre “molto toccati da quanto ho vissuto in prima persona” e per l’occasione “sono andata a ruota libera, non sono stata costretta a seguire alcuna indicazione imposta dagli autori”.



