Al Bano e Romina, concerto di Capodanno in Polonia / Video, il romantico gesto del cantante sul palco

Un nuovo, grande successo per Al Bano e Romina Power. Come svelato alcuni giorni fa, i due ex, che sono ancora un’amatissima coppia nel campo della musica, hanno tenuto un concerto di Capodanno in Polonia, per la precisione a Zakopane. Dopo tanti anni, Al Bano e la Power continuano ad emozionare il pubblico di tutto il mondo, confermandosi tra le coppie più amate di sempre. Questo, chiaramente, porta molti a sperare ancora in un loro possibile ritorno di fiamma, soprattutto ora che Al Bano e Loredana Lecciso si sono separati. Ecco perché, l’affettuoso gesto del cantante di Cellino San Marco sul palco nei confronti di Romina ha fatto impazzire i fan. Su Instragram, la cantante americana ha infatti pubblicato un video dal backstage, inquadrando l’ex marito mentre insieme avanzano verso il pubblico che li attende e iniziano a cantare.

IL ROMANTICO GESTO DI AL BANO PER ROMINA

Nel breve filmato pubblicato da Romina Power su Instagram, vediamo Al Bano camminare verso il centro della scena. Ma è a questo punto che si gira a “controllare” se Romina lo stia seguendo. A questo punto le sorride mentre la Power, accortasi del gesto, risponde subito “Sono qua”. Un gesto che sembra una banalità ma che invece molti hanno trovato davvero romantico. È sempre Romina Power a pubblicare, poche ore prima, una foto di un paesaggio innevato con tanto di didascalia: “per uno show che verrà trasmesso in diretta per 100.000 tra pubblico presente e telespettatori. Il bello è che si canta ed il pubblico assiste tutti sotto la neve. Nevica da ieri anche alle prove. Non so a chi sia venuta questa idea”, conclude.

Visualizza questo post su Instagram Sempre sempre a Zakopane 🎶♩🎤🎉🎼💖 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: Dic 31, 2018 at 3:44 PST





