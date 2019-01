ELISABETTA GREGORACI A VIENI DA ME/ “Da quando è morta mia madre, ho messo su una corazza”

La seconda puntata del 2019 di Vieni da me si apre con le confessioni di Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore apre i cassetti della cassettiera in compagnia di Caterina Balivo ricordando gli inizi della sua carriera e la parte più intima della sua vita. Sin da bambina, la showgirl sognava un futuro nel mondo dello spettacolo. A cercare di trattenerla è sempre stata la mamma che, però, quando è arrivata l’occasione di Miss Italia, decise di accompagnarla. La Gregoraci non vinse il concorso di bellezza più famoso d’Italia, ma da lì prese il volo per affermarsi in televisione. Dalla carriera alla vita privata il passo è breve. Elisabetta Gregoraci si emozione ricordando la mamma, morta qualche anno fa a causa di un cancro. “Mia madre mi manca ogni giorno. Sono sicura che con lei ancora qui, alcune cose non sarebbero successe. Da quando è venuta a mancare ho messo su una corazza, anche se mi ritengo fortunata perché lei si è ammalata quando aveva solo 38 anni ed è morta che ne aveva 50”, racconta Elisabetta che poi riceve la sorpresa della migliore amica che le augura di ritrovare la leggerezza di una volta nei prossimi dodici mesi.

ELISABETTA GREGORACI DI NUOVO MAMMA? “IN FUTURO…”

Elisabetta Gregoraci si scioglie quando parla del figlio Nathan, il suo grande amore. La showgirl confessa di essere un po’ apprensiva e di amare molto i bambini. Finora, Nathan le ha sempre chiesto di restare figlio unico, ma da quando è nata Ginevra, la figlia della sorella della Gregoraci, Nathan sogna di poter avere un fratellino o una sorellina. “Digli che Ginevra è un po’ sua sorella e risolvi”, suggerisce Caterina Balivo. Elisabetta Gregoraci, però, non esclude di poter, in futuro, diventare mamma per la seconda volta. “Io adoro i bambini, in futuro chissà…”, afferma la showgirl che, tuttavia, non parla della sua vita privata non menzionando né l’ex marito Flavio Briatore che il nuovo compagno Francesco Bettuzzi. Il 2019, dunque, porterà la cicogna in casa Gregoraci? La showgirl non ha fretta.

