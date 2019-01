J-AX: “PER MIO FIGLIO HO CHIESTO UN MONDO SENZA SALVINI”/ Elettore M5s pentito, il rapper attacca il ministro

Nella lunga intervista rilasciata a Liberi Tutti, J-Ax ha parlato anche della sua assenza nella campagna social della Lega per la manifestazione dello scorso 8 dicembre a Roma, con il Carroccio che ‘dissava’ gli artisti: «Si vede che Di Maio glielo ha impedito. Forse sono nel contratto di governo: niente campagne contro Ax che ha sostenuto i 5 stelle». Ex elettore M5s, il rapper recentemente a 8 e mezzo aveva commentato così l’alleanza di governo: «Vederli a governo con Salvini è come svegliarsi e scoprire che Sophia Loren si è fidanzata con un concorrente di Tempation Island». E ancora ai microfoni di Corriere Tv: «Li appoggiavo perché credevo nell’idea da cui erano partiti, ma oggi non riesco ad accettare l’unione con la Lega. Sono due mondi troppo distanti. La Lega nasce per creare un’emergenza che non c’è, per trovare un capro espiatorio, un nemico comune per raccogliere consensi. Sono due visioni inconiugabili ma che pur di governare sono state messe nello stesso contenitore – riporta Tpi – E questo a scapito del Movimento 5 Stelle». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

J-AX CONTRO MATTEO SALVINI

J-Ax contro Matteo Salvini, nuovo attacco del rapper nei confronti del ministro dell’Interno. Intervistato dal Corriere della Sera, il cantante ha espresso un desiderio per suo figlio Nickolas, che compirà 2 anni il prossimo febbraio: «Oltre alla fattoria degli animali, vorrei per lui un mondo senza guerra e senza inquinamento. E senza Matteo Salvini». Prosegue J-Ax: «Ancora mi stupisco dell’interesse che c’è attorno a quello che io penso, per esempio sui temi della politica. Perché in teoria dovrebbe essere rimasto qualcuno a fare opposizione e a dire certe cose. Ma a quanto pare non c’ è più nessuno. O, forse, è come riconoscere che chi c’ è ha meno credibilità di J-Ax…». L’ex giudice di The Voice ha poi affermato di essere «deluso da chi crea un allarme che non c’è, prendendo gli immigrati come capro espiatorio per qualsiasi cosa. O da chi passa la vita a trovare il modo per impedire che altri siano felici per assecondare la sua chiusura mentale».

J-AX E LA CANZONE SUL FIGLIO

Nella lunga intervista rilasciata a Liberi Tutti, J-Ax ha poi parlato della canzone dedicata al figlio: «Mi ha spinto a farla il fatto che la storia abbia avuto un lieto fine, un po’ come quasi tutte le mie canzoni». Prosegue il leader degli Articolo 31: «Una bella favola che ho ritenuto doveroso raccontare. Il pezzo però non l’ho davvero scritto io: lo ha scritto la vita per me. Io l’ho solo ricopiato. È tutto lì dentro, la vicenda, gli stati d’ animo. Non voglio lucrarci sopra o giocarmi la figura di family man». Ed è felice della nuova vita da padre: «Mi piace tantissimo e delegare ad altri sarebbe innaturale. A volte penso che per qualcuno il successo e la notorietà siano scuse per poter essere pigri, lasciando che sia una tata a fare tutto. Io faccio volentieri il papà. E poi alle 7,30 del mattino c’ è poca gente che mi chiede i selfie per strada».



© RIPRODUZIONE RISERVATA