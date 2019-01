Olivia Newton-John in fin di vita per il cancro/ Ultime notizie: “le restano poche settimane”

Olivia Newton-John sarebbe in fin di vita. L’attrice che, insieme a John Travolta, è stata la protagonista di Grease, interpretando la dolce Sandy, avrebbe davanti a sé solo poche settimane di vita a causa del cancro contro cui sta combattendo da qualche anno. A rivelarlo sono Radaronline, Now to Love e Marie Claire secondo i quali le condizioni dell’attrice australiana sarebbero peggiorate nelle ultime settimane. “Non le restano molte settimane. […] Le funzioni corporee di Olivia sembrano cessare, ma lei rifiuta di lasciarsi andare, almeno fino al giorno del matrimonio di Chloe, sua figlia. Ora lei vive in un ranch in California con il marito John Easterling, dove sta pianificando di trascorrere i suoi ultimi giorni”, hanno sapere. La notizia, in poco tempo, ha già fatto il giro del mondo e tutti si augurano che, tali news, non corrispondano alla realtà.

LA MALATTIA DI OLIVIA NEWTON-JOHN

Olivia Newton-John ha compiuto 70 anni lo scorso settembre. L’attrice è stata colpita dal cancro al seno per ben due volte. Una malattia che l’aveva colpita già nel 1992. Lo scorso anno, purtroppo, i medici le hanno anche diagnosticato un tumore alla schiena, alla base della colonna vertebrale. “Sarei una bugiarda se dicessi di non essere spaventata. Tutti abbiamo delle sfide da combattere nella vita, e questa è la mia. Ho avuto e sto avendo una vita incredibile. Non mi lamento, davvero non lo faccio”, ha poi rivelato l’attrice che, nonostante la malattia e il dolore, non ha mai perso la sua solarità. Oggi, purtroppo, le notizie sulla sua salute non sono buone, ma il mondo si augura che Olivia Newton-John possa tornare nuovamente a sorridere alla vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA