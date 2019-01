Valeria Marini, il bacio con Jovanotti/ Video Vieni da Me, dettagli sul loro flirt: “Lui lo fa come canta”

Capodanno con il botto su Rai1 per Caterina Balivo e Vieni da Me che hanno ospitato Valeria Marini, per il famoso gioco della cassettiera, e Marco Carta per un’intervista cuore a cuore. In un pomeriggio dove le alternative erano davvero poche sembra proprio che la conduttrice abbia portato a casa un buon punto visto che la showgirl stellare è tornata a parlare di suo padre, l’affetto e il rapporto con sua madre, con la quale è legatissima, ma anche il suo travagliato rapporto con Vittorio Cecchi Gori (al quale vuole ancora molto bene) ma, soprattutto, è tornata su quello che sembra ormai essere l’argomento del momento ovvero il suo flirt con Jovanotti. Valeria Marini ne ha parlato da Maurizio Costanzo ma anche da Mara Venier e adesso lo ha riproposto a Vieni da Me, nel salotto di Caterina Balivo. Clicca qui per vedere il video della puntata.

LE RIVELAZIONI SU JOVANOTTI

Questa volta non ha solo confermato il fatto che lei e Jovanotti, all’epoca semplicemente Lorenzo, hanno avuto un flirt ma ha svelato anche alcuni dettagli. In particolare, sembra che i due si siano ritrovati insieme in Sardegna, lui faceva il Dj mentre lei ballava in discoteca e serviva ai tavoli, non erano ancora famosi e, quindi, erano due ragazzi che si incontrano e che passano insieme l’estate con tanto di serate romantiche sotto le stelle. Secondo quanto rivela Valeria Marini proprio Lorenzo le ha insegnato a guardare le stelle e il loro primo bacio è stato proprio sulla spiaggia, di sera: “Ci siamo conosciuti agli inizi, non eravamo famosi. In Sardegna lavoravamo per la stagione: lui faceva il deejay, io ballavo in discoteca e servivo ai tavoli. Era solare, pieno di gioia, come oggi. Primo bacio? In riva al mare. La notte di San Lorenzo mi ha insegnato a guardare le stelle e ad esprimere il desiderio”. Come se non bastasse, la Marini rivela poi una chicca… sembra che Jovanotti “bacia come canta, quindi bene…”, questo sarà opinabile?

© RIPRODUZIONE RISERVATA