La porta rossa/ Anticipazioni 20 gennaio: Anna scopre i segreti di Cagliostro, gravidanza a rischio?

La porta rossa 2 andrà in onda, salvo cambiamenti dell’ultima ora, dal prossimo 13 febbraio. Per rinfrescare la memoria al pubblico, continuano le repliche della prima stagione della fiction ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi. Dopo la messa in onda della seconda puntata, trasmessa eccezionalmente mercoledì 13 gennaio, oggi, domenica 20 gennaio, in prima serata su Raidue, vanno in onda il quinto e il sesto episodio della prima stagione della fiction interpretata da Lino Guanciale e Gabriella Pession che confermano di essere due degli attori più amati dal pubblico. Nonostante la replica, infatti, la seconda puntata ha incollato davanti ai teleschermi 1.606.000 spettatori (6.6%), ma cosa accadrà nella terza puntata? Andiamo a scoprire insieme tutte le anticipazioni.

LA PORTA ROSSA 2, ANTICIPAZIONI QUINTO EPISODIO

Nel quinto episodio de La porta rossa, anna, sconvolta dalla vita segreta del marito, decide di continuare ad indagare andando fino in fondo per scoprire tutta la verità su quella parte della sua vita che Cagliostro le aveva sempre tenuto nascosta. Vanessa, nel frattempo, si mette sulle tracce della madre che credeva morta. La ragazza, così, s’intrufola nella clinica in cui risulta ricoverata scoprendo, però, che è stata dimessa da tre anni. Stella, invece, si avvicina a Paoletto seducendolo, ma con l’unico scopo di fotografare alcuni documenti da passare ad una persona misteriosa. Cagliostro scopre che che Stella nasconde un lato oscuro e, con l’aiuto di Vanessa, insinua in Paoletto il sospetto che la poliziotta possa essere coinvolta nel suo omicidio. Nel frattempo, Piras ordina una perquisione a casa di Cagliostro nel corso della quale salta fuori qualcosa di importante.

ANTICIPAZIONI SESTO EPISODIO

Nel sesto episodio, in questura si convingono tutti che Cagliostro fosse la talpa che passava le informazioni ai criminali. Anna, per, non vuole credere di aver vissuto per anni accanto ad un uomo corrotto e si confida con Stella scoprendo, poi, che era proprio l’amante del marito. Delusa da tutti, Anna comincia a prendere in considerazione l’ipotesi di interrompere la gravidanza. Nel frattempo, Vanessa parte insieme alla zia per andare a conoscere la donna che l’ha abbandonata. L’incontro con la madre, però, è una grande delusione e Cagliostro cerca di confortarla. Cagliostro scopre che Anna vuole abortire e chiede a Vanessa aiuto per convincerla a non farlo. La ragazza, così, fa in modo di fare arrivare i biglietti che Cagliostro aveva comprato: voleva portarla a fare un viaggio per cercare di salvare il suo matrimonio. Cagliostro, infine, ricorda che nella sua visione, l’assassino non forza la porta ma usa le chiavi di scorta che solo una persona sapeva dove si trovavano ovvero Rambelli.

COME VEDERE IN STREAMING LA PORTA ROSSA

La terza puntata de La porta rossa potrà essere vista questa sera, a partire dalle 21.10, su Raidue. Il quinto e il sesto episodio della prima stagione della fiction, però, sono visibili anche in streaming su Raiplay che trasmette le dirette di tutti i canali della Rai permettendo al pubblico di seguire i propri programmi preferiti ovunque si trovino sia collegandosi al sito da pc sia scaricando l’apposita applicazione. Inoltre, su Raiplay, sono presenti tutte le puntate de La porta rossa per chi non ha voglia di aspettare come si conclude la prima stagione della fiction.



