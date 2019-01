Sanremo Young/ Anticipazioni: Belen Rodriguez in giuria, ecco tutte le new entry e il cambio di regolamento

Dopo la fine del Festival, il prossimo 15 febbraio ripartirà anche Sanremo Young. Questo anno, il programma musicale condotto da Antonella Clerici, subirà delle piacevoli novità. Gli appuntamenti della gara saranno 5 e il pubblico dell’ammiraglia di Casa Rai, vedrà scendere in pista giovani artisti di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Queste piccole ugole d’oro, si troveranno di fronte alla reinterpretazione dei grandi successi della musica italiana, rivisitando in chiave moderna, tutti i brani che a Sanremo hanno proprio fatto la storia. In questi giorni, la commissione artistica formata dalla stessa Antonella Clerici insieme al direttore artistico Gianmarco Mazzi e al direttore musicale Diego Basso, sta completando il cast degli aspiranti candidati. Alla prima puntata accederanno ben venti ragazzi, che si ridurranno in dieci al termine dalla serata. Questo ultimo gruppo, continuerà la sfida durante gli appuntamenti settimanali in onda il venerdì nel prime time.

Sanremo Young, ecco la giuria ufficiale

Sanremo Young vedrà una bella giuria composta da volti del mondo dello spettacolo e della musica. Ecco in anteprima i nomi ufficiali che siederanno dietro il bancone dei giudici, tra conferme e new entry. Dallo scorso anno, ritroveremo anche questa volta: Baby K e Angelo Baiguini. Moltissimi invece, i volti nuovi come anticipato da Blogo. Ecco perché, scenderanno in pista: Rita Pavone, Noemi, Shel Shapiro e Maurizio Vandelli (che giudicheranno in coppia), Belen Rodriguez, Amanda Lear, Enrico Ruggeri, Gigi D’Alessio, e Giovanni Vernia. Tra le altre piacevoli novità del programma, il vincitore della seconda edizione, accederà di diritto sul palcoscenico del Teatro Ariston per partecipare nella manifestazione di Sanremo Giovani 2020. Esattamente come anticipato dalla stessa conduttrice, la versione Young ha avviato una perfetta sinergia con la sua edizione Senior. A questo punto, non ci rimane che attendere la prima puntata del programma che tornerà in onda venerdì 15 febbraio 2019, nella prima serata di Rai1.

© RIPRODUZIONE RISERVATA