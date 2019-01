Belen Rodriguez/ Foto, single e felice: il cuore dela showgirl è solo di Santiago

Belen Rodriguez, bellissima e in splendida forma, è tornata in Italia dopo aver vissuto una bellissima vacanza in Sud America dove ha respirato nuovamente l’aria di casa e incontrato gli amici di vecchia data. Con il cuore ricco di gioia, Belen è tornata a Milano dove ad aspettarla c’era Santiago che, in sua assenza, ha trascorso le sue giornate con Santiago. Dopo essere stata lontana dal figlio per diversi giorni, Belen Rodriguez sta recuperando il tempo perso accompagnando il piccolo a scuola e assistendo alla sfilata al Pitti Bimbi. Santiago, infatti, ha sfilato sfoggiando la bellezza che ha ereditato da mamma Belen e papà Stefano De Martino. La showgirl argentina, poi, ha postato una foto insieme al suo bambino su Instagram portando a casa migliaia di like e commenti. Entrambi bellissimi, Belen e Santiago conquistano i social mentre il cuore della showgirl continua ad essere libero dopo la fine della storia con Andrea Iannone.

BELEN RODRIGUEZ SINGLE E FELICE

Belen Rodriguez non ha alcuna fretta di tuffarsi in una nuova storia d’amore. Dopo aver sofferto per la fine del matrimonio con Stefano De Martino, dopo la fine della storia con Andrea Iannone, la showgirl argentina ha voglia di pensare unicamente a se stessa e al suo Santiago. A Firenze, in compagnia di tante altre donne del mondo dello spettacolo tra le quali anche Melissa Satta che si sta separando da Kevin Prince Boateng, Belen è apparsa serena. Nessun dramma amoroso all’orizzone e nessuna nuova storia nonostante i rumors che la volevano vicina al calciatore Lavezzi. Insieme a Melissa Satta, in quel di Firenze, Belen ha assistito alle sfilate parlando molto con l’ex velina che, oggi, starebbe vivendo quello che ha vissuto lei qualche anno fa. Belen, dunque, almeno per il momento, sembra pronta a restare single.

