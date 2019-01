Adriano Celentano diserta lo show live di Adrian?/ Mistero sulla presenza del Molleggiato: tutto pronto, ma…

Adriano Celentano ci sarà sul palco del Teatro Camploy di Verona per lo show live che precederà la messa in onda di Adrian, la serie animata che debutta oggi, lunedì 21 gennaio, in prima serata su canale 5? Al momento, l’unica certezza è che la serie che si compone di nove serate che andranno in onda, stasera e domani e poi per i successivi lunedì, sarà regolarmente trasmessa. La serie animata, tuttavia, sarà preceduta da uno spettacolo live con la presenza di Adriano Celentano e alcuni ospiti. Dopo i rumors degli scorsi giorni su una fuga del clan di Celentano, il Molleggiato ha partecipato alle prove sul palco insieme ad Ambra Angiolini e Nino Frassica, ma ancora non si sa su quali argomenti vertedà lo show. Il copione c’è, ma come si legge su La Repubblica, è probabile che il Molleggiato rivoluzioni tutti preferendo seguire il passo degli ospiti con cui dividerà il palco. Chi, invece, non ci sarà sono Teo Teocoli e Michelle Hunziker. Quest’ultima avrebbe rinunciato al progetto non avendo condiviso i temi del copione.

ADRIANO CELENTANO E LA PRESUNTA FUGA DA ADRIAN: TUTTA PUBBLICITA’?

I rumors sulla presunta fuga di Adriano Celentano e del suo clan dallo Teatro Camploy di Verona hanno, in breve tempo, fatto il giro del web. La paura che lo show saltasse definitivamente, però, è rientrata dopo poche ore con il ritorno del Molleggiato sul palco per le prove. La notizia, però, ha fatto in breve tempo il giro dei siti e dei social scatenando il popolo del web che ha criticato il Molleggiato. L’accusa, infatti, è che tutto sia stato creato per ottenere maggiore visibilità e far parlare della serie animata Adrian prima ancora della messa in onda. Quello che parte questa sera è un progetto ambizioso a cui Celentano e i suoi collaboratori hanno lavorato per nove anni e che prevede anche un progetto discografico conterrà canzoni del repertorio del Molleggiato e il remix di Benny Benassi di alcuni brani storici. La pubblicità ottenuta in questi giorni, dunque, basterà a Celentano per vincere la sfida degli ascolti contro La compagnia del cigno?

