Francesca Cipriani, “Salvini vero uomo”/ Video, “Ci scriviamo su Instagram, parliamo di cibo e mi risponde…”

Francesca Cipriani, “Matteo Salvini è un vero uomo”: la showgirl spiazza tutti durante una telefonata nel corso della puntata odierna di Un Giorno da Pecora, la trasmissione radiofonica pomeridiana in onda su Radio 1, tirando in ballo il Ministro degli Interni e rivelando come abbia avuto degli scambi di messaggi su Instagram. “Salvini? Io l’ho sempre stimato” è stato il ‘coming out’ della 34enne procace showgirl originaria di Popoli (Pescara) nella trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, svelando anche alcuni contenuti dei messaggi dello stesso leader del Carroccio. “Gli scrivo su Instagram e lui mi risponde, spesso quando posta le sue foto in cui mangio: allora io gli scrivo ‘che buono, gnam gnam’ e lui mi risponde ancora simpaticamente.” ha spiegato la Cipriani ai due conduttori divertiti.

FRANCESCA CIPRIANI SU MATTEO SALVINI

Durante la sua ospitata telefonica a Un Giorno da Pecora, Francesca Cipriani ha anche spiegato ai conduttori come mai apprezzi Matteo Salvini, non solo dal punto di vista della comunicazione social ma anche in veste di personaggio pubblico che negli ultimi mesi ha vissuto e continua a vivere una vera e propria sovraesposizione mediatica: a detta della soubrette, infatti, il Ministro risponde a tutti online dato che a suo giudizio “è molto semplice e alla mano” e poi ammette di apprezzare Salvini anche come uomo. A esplicita domanda, la Cipriani infatti spiega che per lei “è un vero uomo, coraggioso e con gli attributi” e non solo: la 34enne dice a Lauro che per lei è anche un uomo affascinante, pur ammettendo di non aver mai avuto occasione di incontrarlo dal vivo. “Però ha una personalità vera” è la chiosa della Cipriani.





