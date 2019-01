Francesco Chiofalo/ Polemica sulla data della lastra, aveva ragione Selvaggia Roma? Lui nega e…

Le Iene hanno alzato il velo su quanto è successo a Lenticchio ovvero Francesco Chiofalo. Nella prima puntata del 2019 del programma di Italia1, è toccato ad Andrea Agresti accompagnare in ospedale il romano contento di aver passato indenne l’intervento e di avere ancora tutte le funzionalità. Rimane il fatto, però, che qualcosa è andato storto almeno per quel che riguarda la sua reputazione e il fatto che forse qualche bugia l’ha detta come la stessa Selvaggia Roma aveva fatto notare nei giorni scorsi attirando su di sé polemiche e minacce. Cosa è successo di preciso? Il problema è sorto quando qualche spettatore più attento ha notato che la data riportata sulla lastra risale al luglio dello scorso anno e questo significa che la sua ex aveva ragione nel dire che la famiglia già sapeva da tempo.

LA SPIEGAZIONE DI FRANCESCO CHIOFALO

La polemica è scoppiata in rete e proprio in questo momento Francesco Chiofalo ha deciso di rilasciare una serie di video su Instagram per spiegare cosa è successo e il perché di quella che sembra una bugia. In particolare, il bel romano ha cercato di far capire ai fan che il video in cui ha annunciato l’intervento e il tumore è stato girato di fretta e non gli ha permesso di scendere in particolare, cosa che invece cerca di fare adesso (per mettere una toppa a quanto successo): “Quel video è stato fatto in un momento di poca lucidità e in cui stavo molto male e ripensarci mi risale il dolore. In quel video ho spiegato a grandi linee quello che mi succedeva ed è stato fatto principalmente per spiegare ai followers perché ero inattivo sui social ed ero sparito nel nulla. Ho avuto uno sfogo e ho dovuto spiegare i motivi del mio malessere. Non ho spiegato altro e non ho raccontato come ho saputo del mio tumore“.

SELVAGGIA ROMA AVEVA RAGIONE?

Selvaggia Roma aveva ragione? In queste ore è quello che si stanno chiedendo i fan visto che Francesco Chiofalo ha ammesso che l’incidente lo ha avuto proprio a fine estate, o quasi, e che avrebbe dovuto fare dei controlli che non ha fatto per saperne di più. In un certo senso quindi la cosa era nota ma non in tutta la sua gravità e lui ci tiene a precisare che non sapeva che fosse un tumore ma lo ha saputo solo dopo e, ancora oggi, non sa se era maligno visto che aspetta i risultati dei controlli della massa che stata asportata dal suo cervello e che non sarà tranquillo fino a quando non li avrà in mano. Il peggio per ora è passato ma la tempesta sta per arrivare. Dirà la sua anche Selvaggia dopo tutto quello che è successo? Non ci rimane che attendere per scoprirlo.



