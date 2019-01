Giuseppina Gherardini, morta la mamma di Carmen Russo/ Foto: “Abbiamo il cuore a pezzi, non ci crediamo”

Grave lutto per Carmen Russo: sua madre Giuseppina Gherardini è venuta a mancare nelle ultime ore. La triste rivelazione arriva proprio dall’ex ballerina, moglie di Enzo Paolo Turchi, che con un commovente messaggio su Instagram, saluta la sua mamma. “Cara mamma Giuseppina, ci hai lasciato e sei volata in cielo così abbiamo detto a Maria” queste le parole con le quali Carmen Russo esordisce nel suo lungo post, accompagnato da una bellissima foto che la vede tra le braccia della sua mamma. Così continua “noi abbiamo il cuore a pezzi, non ci crediamo, non accettiamo l’idea che non potremo più vedere il tuo sorriso o sentire la tua voce.” Un grande dolore che l’ex ballerina e nota showgirl condivide col marito Enzo Paolo e la loro bambina, Maria che ha da poco compiuto 5 anni.

CARMEN RUSSO E LE ULTIME PAROLE PER LA MAMMA GIUSEPPINA

Carmen Russo conclude il suo commovente post dedicato alla mamma Giuseppina Gherardini, ex cassiera, con un bellissimo ringraziamento alla donna e mamma che è stata. “Grazie mamma per avermi amato e cresciuto, grazie per i valori che mi hai trasmesso. – scrive Carmen Russo su Instagram – Mi manchi Mamma ma so che Dio ti ha tra le sue braccia e io nel mio cuore e ora sei con Papà la vostra mano posata sulla mia spalla rimarrà con me per sempre ti amiamo mamma Giuseppina, Carmen EnzoPaolo e Maria.” Dopo la pubblicazione del post, Carmen Russo ha ricevuto da parte dei suoi tanti fan centinaia di messaggi di condoglianze e affetto, serviti ad alleviare almeno un po’ questo terribile dolore.





