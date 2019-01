Meghan Markle depressa?/ Ha chiuso l’account segreto di Instagram: “Come Lady Diana, bella e sola!”

Cosa sta succedendo a Meghan Markle? La duchessa di Sussex sempre tanto sorridente, starebbe vivendo un forte momento di crisi. Dalla Gran Bretagna, giungono una lunga serie di rumors che di certo non tranquillizzano affatto gli estimatori della corona. Ed infatti, l’ex attrice americana non sarebbe al pieno delle sue forze e starebbe passando un periodo di profonda depressione. Naturalmente, questa non è la condizione ottimale per nessun essere umano, figuriamoci per una donna incinta e sempre solare come lei. Ma quale sarebbe il motivo di tanto sconforto? A quanto pare, la moglie del principe Harry, avrebbe avuto un profilo Instagram segreto tenuto aperto esclusivamente per conservare i contatti con gli amici di sempre. Quello personale e ufficiale, come ben saprete, è stato chiuso una settimana dopo l’ufficializzazione del fidanzamento con il Principe dai capelli rossi, nel gennaio 2018. L’account di Meghan prima della chiusura, contava più di 2 milioni di seguaci.

Meghan Markle come Lady Diana?

Meghan Markle, per “colpa” della sua ipotetica depressione, avrebbe cancellato il suo profilo segreto di Instagram. Questo è ciò che ha rivelato Elle Uk. A quanto pare, la duchessa di Sussex non avrebbe sopportato le malignità di internet sul suo conto. Anche The Sun ha menzionato il suo account privato, segno che probabilmente, la sua esistenza sarà stata effettiva. Fino allo scorso Natale 2018, il suo profilo sarebbe stato ancora aperto ma successivamente cancellato per “proteggere la sua sanità mentale”. Una fonte ha anche rivelato che le cose sarebbero peggiorate quando la Markle si sarebbe resa conto della quantità enorme di commenti sfavorevoli contro di lei, scritti sulle diverse fanbase dedicate alle Famiglia Reale. Altro particolare non da poco: Meghan Markle si sentirebbe abbandonata e sola in questo preciso periodo. Nonostante questo, in pubblico continua a regalare grandi sorrisi per tutti gli estimatori ed i fotografi che quotidianamente la immortalano. I tabloid inglesi più famosi, la paragonano a Lady Diana: “Come Lady D, Meghan Markle sembrerebbe una principessa bellissima ma assolutamente sola”, scrive Daily Express.

