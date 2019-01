MICHELE BRAVI È GIACOMO/ I silenzi e il dramma che lo legano al suo personaggio (La Compagnia del Cigno)

Michele Bravi somiglia a Giacomo, il personaggio che interpreta nella fiction Rai La Compagnia del Cigno. I fan l’hanno notato: lo scambio di battute tra Luca Marioni (Alessio Boni) e Giacomo – ex studente del conservatorio in crisi – si adatta perfettamente al momento particolare che Michele sta vivendo. L’incidente dello scorso autunno è stato un brutto colpo per lui e la sua famiglia. Fan e amici non smettono di stargli vicino, anche se la sentenza potrebbe essere durissima. Michele, infatti, dovrà rispondere di omicidio stradale ai danni di una cinquantottenne. Il cantante rischia tra i due e i sette anni di carcere, per colpa – questa l’ipotesi – di una manovra imprudente. Ancora da definire le responsabilità nell’ambito del processo. Michele Bravi non posta più nulla: l’ultima foto su Instagram risale al 24 novembre scorso, e contiene una scarna nota del suo team: “Giovedì sera, Michele è rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui, purtroppo, la conducente dell’altro veicolo interessato non è sopravvissuta. Confidiamo nel lavoro della Magistratura nella determinazione delle responsabilità del sinistro”.

Il silenzio di Michele Bravi

“Quanto accaduto – prosegue la nota – ha certamente e intimamente sconvolto le vite di tutti coloro che erano legati alla persona che non c’è più e a Michele”. Michele Bravi ha bruscamente interrotto i suoi live: “In questo momento nel rispetto del dolore di tutti, gli impegni professionali presi in precedenza saranno annullati. Vi preghiamo di rispettare il silenzio di Michele in modo che chi di dovere possa fare il proprio lavoro senza interferenze”. La reazione del cantante somiglia in qualche modo a quella del suo personaggio. Giacomo è un ragazzo sensibile vittima di un esaurimento nervoso, già studente del conservatorio Verdi e al centro delle critiche di Sestieri. Quest’ultimo è un maestro severo, che crede fermamente nel talento e nella disciplina e non fa sconti a nessuno.

Le reazioni dei fan

La comparsata di Michele Bravi ne La Compagnia del Cigno è stata del tutto imprevista. In breve tempo il suo nome è schizzato in cima ai Trending Topic, ma da Michele – almeno per ora – nessuna reazione. Questo l’incoraggiamento di Luca al “suo” Giacomo: “Mi dispiace per tutto quello che è successo, ma perché non ricominci e ti lasci tutta questa storia alle spalle? Sei un ragazzo, hai tutta la vita davanti, smettila di ossessionarti, liberati e vai avanti”. Un pezzo di dialogo che si adatta perfettamente alla vicenda vissuta da Bravi. I fan l’hanno immediatamente notato: sono in molti, ancora, quelli che gli chiedono di ritornare.



