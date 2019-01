Andreas Muller e Veronica Peparini, prima foto di coppia / “Devo tanto a questa donna. Non sono raccomandato”

Da mesi ormai il gossip dà per certa la relazione tra Veronica Peparini, coreografa e insegnante nella scuola di Amici, e Andreas Muller, suo ex allievo e vincitore della scorsa edizione del talent. Tanti avvistamenti per la coppia ma nessuna conferma dai diretti interessato, fino ad oggi quando Andreas, su Instagram, pubblica la prima foto che lo vede proprio tra le braccia di Veronica. L’occasione, tuttavia, non è quella di confermare la loro relazione, bensì di dire la sua in merito a quanto sta accadendo nella scuola di Amici 18 in questi giorni che ha visto proprio la Peparini contro quasi tutti i professori (Clicca qui per capirne di più). Andreas rompe allora il silenzio per difendere Veronica e dire la sua. “Non parlerò né di vita privata, né di altro che vorreste sentir dire. – chiarisce sin da subito il ballerino – Voglio solamente avere la possibilità di sostenere, cosa che purtroppo si fa molto poco dalle nostre parti. Perché è più conveniente e semplice rimanere in silenzio e fare sempre la leccata piuttosto che schierarsi e parlare.”

ANDREAS MULLER: “DEVO TANTO A VERONICA PEPARINI”

Il post, sostanzialmente di protesta, di Andreas Muller è anche un elogio a Veronica Peparini. Il ballerino di Amici infatti ammette: “Devo tanto a questa donna ma non per quello che molti di voi dicono o pensano. – e continua – Io non sono stato raccomandato da nessuno e non ho vinto il programma perché piacessi a qualcuno di importante.” Andreas tiene a sottolineare questo punto in modo particolare: “Ho vinto Amici e ho avuto la fortuna di incontrare un pubblico che mi capisse, e prima ancora un’insegnate che credesse in me, mettendoci la faccia, e lavorando su quelli che da altri venivano visti come dei miei limiti. – la frecciatina, soprattutto al comportamento di Timor Steffens, appare chiara; Andreas però conclude – Detto questo non voglio attaccare nessuno. Voglio solo dire di tornare un attimo con i piedi per terra, di giudicare le persone per il proprio lavoro e non per la loro vita!”. Il ballerino, quindi, non conferma ufficialmente la relazione con Veronica Peparini, anche se il gesto pare essere abbastanza eloquente.

