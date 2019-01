Christian Galella ha tradito Tara Gabrieletto?/ L’accusa di Deianira: “frequenta una donna che conosco”

Deianira Marzano colpisce ancora. Dopo aver puntato il dito contro Pierluigi Gollini, il fidanzato di Giulia Provvedi, durante la partecipazione di quest’ultima al Grande Fratello Vip, la blogger accusa anche Christian Galella. Attraverso una serie di Instagram Stories, infatti, Deianira Marzano parla di una presunta frequentazione di Christian Galella con una donna di sua conoscenza che non è la moglie Tara Gabrieletto. Christian e Tara sono sposati dal 2016 e la loro è un’unione forte e profonda. L’amore nato nello studio di Uomini e Donne, infatti, è diventato sempre più maturo e, prima dei fiori d’arancio, i due sono riusciti a superare anche una crisi. Innamorati e felici, Christian e Tara, da qualche tempo, hanno deciso di alontanarsi dalla tv per concentrare tutte le loro forze sul loro matrimonio. Oggi, però, a turbare la tranquillità della coppia è la rivelazione di Deianira.

CHRISTIAN GAELLA E LE ACCUSE DI TRADIMENTO DI DEIANIRA

“Cristian si intrattiene da un po’ di tempo con una donna che conosco. Ci sono dei messaggi vocali che testimoniano che il ragazzo è proprio Cristian, altrimenti tutto questo non l’avrei nemmeno reso pubblico”: sono queste le parole che Deianira Marzano dice nelle sue Instagram Stories scatenando la rabbia delle fans della coppia che, pur avendo partecipato a Uomini e Donne ormai diversi anni fa, continua ad essere molto amata. Al momento, Christian e Tara non hanno ancora replicato a Deianira, ma i fans si aspettano una presa di posizione. A parlare, tra i due, potrebbe essere la Gabrieletto che è sempre stata molto schietta e diretta e ha tirato fuori le unghie per difendere la sua vita privata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA