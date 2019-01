Adrian, Adriano Celentano: nuove polemiche/ Video, il tentato stupro scatena il web: “esci dal Medioevo”

Nuova polemica per Adrian, il cartone animato di Adriano Celentano trasmesso da canale 5. Dopo la prima puntata trasmessa lunedì 21 gennaio, ieri sera, è andata in onda la seconda puntata che ha letteralmente fatto infuriare i telespettatori. Nel corso della puntata, Adrian, il protagonista, salva due ragazze da un tentato stupro. A far scatenare il popolo del web, però, non è stata la scena in sè, ma le parole che Adrian ha poi rivolto alle due ragazze in questione. “Se aveste bevuto qualche bicchierino in meno forse avreste evitato l’increscioso approccio con quei tipi loschi”, dice il protagonista scatenando la bufera sui social. Tantissimi, infatti, glu utenti che si sono scagliati contro lo show, reo di diffondere un messaggio “maschilista e retrogado”. “Adrian, l’eroe che ti salva dallo stupro aggiungendo neanche tanto tra le righe La prossima volta stai a casa invece di uscire a bere, puttanella”, scrive qualcuno. E un altro aggiunge: “com’era la morale di #adrian alle ragazze che hanno quasi subito uno stupro? Prossima volta bevete di meno? Adrian, dato che sei un orologiaio costruisci una macchina del tempo ed esci dal medioevo”.

ADRIAN, CELENTANO IN SILENZIO SUL PALCO: PIOVONO CRITICHE, MA IL DIRETTORE DI CANALE 5 LO DIFENDE

Sono tante le critiche che sta ricevendo Adriano Celentano per la serie Adrian che canale 5 ha deciso di trasmettere in prima serata. Dopo la bufera scatenata dalla sua decisione di non presentarsi sul palco in occasione della prima puntata costringendo canale 5 a chiuedere prima l’appuntamento trasmettendo al suo posto il film Ravanello pallido, nel corso della seconda puntata di Adrian, nello show live che fa da contorno al cartone animato, Celentano si è presentato sul palco, ma è rimasto totalmente in silenzio. Una scelta che ha nuovamente fatto arrabbiare il pubblico, anche se il direttore di canale 5 lo difende. “Questo è uno show in completa evoluzione. Tutto è possibile e niente è possibile. Noi ci fidiamo ciecamente del talento di Adriano. Il cartone animato? Siamo molto contenti. Considero Adrian un capolavoro, un prodotto potente, con messaggi importanti e un livello di qualità altissimo, grazie ai disegni di Milo Manara, le musiche di Nicola Piovani e la scrittura di Cerami. Quella è la voce di Adriano, è il suo pensiero rispetto alla visione delle cose e del mondo. Io l’ho trovato molto poetico: ha una forza narrativa e musicale incredibile”, sono state le parole pronunciate da Giancarlo Scheri.

Adrian che ci insegna che se due donne bevono e vengono stuprate se la sono cercata. 👌 pic.twitter.com/DCtymDvPEV — ℝ𝕚𝕞𝕓𝕒𝕞𝕓𝕚𝕥𝕔𝕙[✖‿✖] #facciamorete (@RimbambitchsHDA) 22 gennaio 2019

com'era la morale di #adrian alle ragazze che hanno quasi subito uno stupro? prossima volta bevete di meno? adrian, dato che sei un orologiaio costruisci una macchina del tempo ed esci dal medioevo. — New Amazon (@NewAmazon3) 22 gennaio 2019

#Adrian, l'eroe che ti salva dallo stupro aggiungendo neanche tanto tra le righe "La prossima volta stai a casa invece di uscire a bere, puttanella" 🚀 — Fran (@frandemartino) 22 gennaio 2019





