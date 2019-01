Al Bano e Romina, 55 passi nel sole/ Anticipazioni 1a puntata: Moro, J-Ax e Lino Banfi, Cristèl voce narrante

Al Bano e Romina ripercorrono la loro storia d’amore e musica a 55 passi nel sole, l’evento musicale in onda questa sera nella prima serata di Canale 5. Lo show, che conta due serate in tutto (la seconda puntata sarà trasmessa il prossimo 30 gennaio), vedrà l’artista pugliese ripercorrere la sua lunga strada verso il successo, affiancato da colei che per molti anni è stata al suo fianco sia artisticamente che nel privato, la sua ex moglie Romina. Sul palco anche la loro terzogenita Cristèl, questa sera nel ruolo di conduttrice: “Non voglio fare nepotismo, ma Cristel mi ha davvero sorpreso”, ha raccontato il cantante pugliese così come rivela l’agenzia Ansa, “la vedo poco, vive a Zagabria con la sua famiglia, il marito e il mio nipotino, ma è bravissima, sta sul palco, conduce, sarà una sorta di voce narrante. Queste due serate – continua l’artista – sono state, non a caso, concepite come una festa con la mia famiglia, gli amici, i colleghi più cari e qualche sorpresa che non voglio anticipare”.

55 PASSI NEL SOLE: ANTICIPAZIONI, OSPITI E NEWS

Per le due puntate evento di 55 passi nel sole, è stato allestito uno studio spettacolare: Al Bano e Romina si esibiranno infatti lungo una passerella creata ad hoc, che simboleggia la strada percorsa da entrambi nella loro lunga vita assieme. Sarà l’occasione per rispolverare i brani che hanno segnato il loro percorso, portati in scena con una serie di duetti tutti da non perdere: ad accompagnare i due artisti ci saranno infatti alcuni dei protagonisti più importanti della musica leggera nazionale e internazionale. E poi non mancheranno gli ospiti, personalità molto note nella scena televisiva e cinematografica italiana. In particolare, per la prima puntata in onda questa sera ci sarà Pippo Baudo, che fu tra i primi a credere nel talento del cantante di Cellino San Marco grazie al programma “Settevoci”; ma non mancherà un altro pugliese doc amatissimo dal pubblico italiano, Lino Banfi, con il quale il cantante è attualmente al lavoro per la realizzazione di una nuova fiction. E poi spazio a J-Ax, Alex Britti, i Ricchi e Poveri, Toto Cutugno, Gabriele Cirilli, Fabrizio Moro e Pupo.

AL BANO E IL GOSSIP: “VI PREGO DI NON FARE DEDUZIONI SPICCIOLE”

Al Bano e Romina porteranno sul palco di 55 passi nel sole la loro vita privata. Tra le canzoni con le quali omaggeranno gli straordinari anni passati assieme ce ne saranno infatti alcune che ripercorreranno, più di altre, quel sentimento che per tanto tempo li ha legati. Il cantante ha però precisato che la serata non è indicativa di un ritorno di fiamma: “Canteremo anche Oggi Sposi ma vi prego di non fare deduzioni spicciole, è semplicemente una bellissima canzone”. Spicca invece l’assenza di Loredana Lecciso, che, così come rivela il cantante in un’intervista rilasciata all’Ansa, avrebbe scelto volontariamente di non partecipare allo show: “l’ho invitata ma non è voluta venire, del resto non canta. Neanche i due miei figli più piccolini, ma per problemi scolastici e anche di opportunità, li adoro, sono loro che mi hanno fatto scoprire la musica di oggi”.



