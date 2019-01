Belen Rodriguez/ Nuovo amore per la showgirl? Sui social: “Appartieni a chi pensi quando ti distrai”

Belen Rodriguez è di nuovo innamorata? Continua il gossip sulla vita privata della showgirl argentina che, nonostante continui a dichiararsi felice di essere single, è sempre l’obiettivo principale dei paparazzi. Belen, dopo il viaggio in Argentina in seguito al quale il suo nome è stato accostato ad Ezequiel Lavezzi, è tornata in Italia dove non ha perso tempo per tuffarsi tra le braccia del suo unico amore, il figlio Santiago con cui trascorre tutto il tempo libero che ha a disposizione. Nelle ultime ore, però, a scatenare nuovamente il gossip, è stata la stessa Belen che, su Instagram Stories, ha pubblicato una frase che sta facendo riflettere i fans. “Appartieni a chi pensi quando ti distrai”, scrive Belen. Le parole della showgirl hanno scatenato i fans che hanno subito pensato che il post della showgirl sia dedicato ad una persona speciale, attualmente presente nella vita della showgirl. Sarà davvero così?

BELEN RODRIGUEZ: NESSUN NUOVO AMORE?

Tra nuovi pretendenti e vecchi fidanzati, Belen Rodriguez potrebbe avere un nuovo fidanzato all’istante. Tuttavia, la showgirl argentina, dopo aver chiuso il matrimonio con Stefano De Martino e, successivamente, anche la storia con Andrea Iannone, non sembra pronta a tuffarsi in una nuova relazione. Il sogno di Belen è sempre stato quello di avere una famiglia unita, esattamente come quella in cui è cresciuta. Purtroppo, però, la vita le ha riservato un destino diverso da quello di mamma Veronica e papà Gustavo, insieme da tantissimi anni. La showgirl, tuttavia, continua a credere nell’amore e a sperare di poter trovare un uomo con cui possa realizzare l’ulteriore sogno di avere un altro figlio. Innamoarata del suo Santiago, Belen non ha mai nascosta il desiderio di poter allargare la famiglia regalando al suo primogenito un fratellino o una sorellina al punto da averne parlato anche durante la relazione con Iannone. Al momento, tuttavia, nella vita della Rodriguez non ci sarebbe un nuovo amore all’orizzonte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA