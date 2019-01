CR4, La Repubblica delle Donne/ Anticipazioni e ospiti 23 gennaio: da Alba Parietti a Marina Di Guardo

Nuovo appuntamento con #CR4 – La Repubblica delle donne”, il programma condotto da Piero Chiambretti che torna in onda mercoledì 23 gennaio, in prima serata su Rete 4. La prima parte della trasmissione sarà dedicata ad Alba Parietti e Alda D’Eusanio, alla vigilia della loro nuova esperienza televisiva. Entrambe, infatti, da giovedì 24 gennaio, saranno le opinioniste dell’Isola dei Famosi 2019 e, insieme ad Alessia Marcuzzi, commenteranno le avventure dei naufraghi. Piero Chiambretti raccoglierà le sensazioni e le emozioni della Parietti e della D’Eusanio che sveleranno anche alcuni segreti della nuova edizione del reality show di canale 5. Schietta e sincera esattamente come lo è quando ricopre il suo ruolo all’interno del comitato della Repubblica, la D’Eusanio è pronta a stupire tutti anche nel suo nuovo ruolo.

#CR4, TUTTI GLI OSPITI E IL TEMA DELLA PUNTATA

Il tema della nuova puntata de La Repubblica delle donne sarà la pedofolia. Piero Chiambretti affronterà il delicato argomento con diversi ospiti in studio. Il conduttore ne parlerà con Pierdavide Carone e i Dear Jack, autori della canzone “Caramelle”, canzone al centro di un’accesa polemica per essere stato bocciato a Sanremo. Al riguardo, commenteranno anche Roberto D’Agostino e Alfonso Signorini. Tornerà sul palco anche Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni che ha pubblicato il nuovo romanzo dal titolo “La memoria dei corpi”. La mamma dell’influencer più famosa del mondo, poi, svelerà alcuni aneddoti sul rapporto di coppia tra la figlia e Fedez. E ancora: i chirurghi estetici Giacomo Urtis e Antonio Spagnolo per parlare ancora di chirurgia estetica con la presenza di alcuni pazienti come Giselle Dos Santos Lora Lamia Donin, sosia di Beyoncè, e Marina Castelnuovo, sosia di Liz Taylor.

LA POLEMICA PER LO SPOT DEI RASOI

Nel corso della serata, Piero Chiambretti si occuperà anche della polemica che ha travolto lo spot pubblicitario di un noto marchio di rasoi da barba, accusato negli ultimi giorni di essere troppo femminista. Il conduttore de La Repubblica delle donne ne parlerà con Vittoria Schisano e ad Alessandra Cantini. Anche questa sera, Piero Chiambretti non sarà solo, ma sarà accompagnato da Cristiano Malgioglio, Drusilla Foer. I membri del Ministero della Repubblica delle donne saranno Iva Zanicchi, Alda D’Eusanio, Francesca Barra, Annalisa Chirico e Lory Del Santo. Non mancheranno, infine, le esibizioni canore del trio soprano Appassionante e di Simona Molinari.



