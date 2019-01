Paulina Procyk, chi è la fidanzata di Piatek/ Da avvocato a influencer: “In Italia ci sentiamo a casa!”

Krzysztof Piatek arriva al Milan e con il calciatore, anche la fidanzata Paulina Procyk. L’attaccante del Genoa a breve si trasferirà vicino a Duomo e sicuramente, la sua dolce metà lo seguirà anche in questa nuova avventura. Bella ma anche molto intelligente, tutti gli occhi sono puntati su di lei perché oltre ad essere una valida influencer nel mondo della moda, pratica – in contemporanea – anche la sua attività di avvocato. Una splendida wags pronta ad entrare ufficialmente nell’Elite del calcio. Paulina ha 27 anni e viene da Lubin, una città della Polonia che conta più di 76mila abitanti. Ha studiato all’Università di Breslavia, ed è un avvocato per professione. Nonostante un solido lavoro tra le mani, la ragazza non disdegna la moda. Questa sua passione, può essere condivisa e visionata anche tramite il suo account ufficiale di Instagram. La maggior parte delle fotografie condivise infatti, mostrano ai follower le sue creazioni e gli accessori preferiti. Un profilo molto visitato che, con il passare dei mesi, sicuramente aumenterà le sue visite ed i follower.

Paulina Procyk è la fidanzata di Krzysztof Piatek

Paulina Procyk è la fidanzata di Krzysztof Piatek da più di 5 anni. La loro viva passione è tangibile anche grazie agli scatti che entrambi condividono tramite social. Attualmente la coppia vive a Genova ma ben presto dovranno trasferirsi a Milano per il nuovo impegno calcistico dello sportivo. I due fidanzati si sono conosciuti quando lui frequentava ancora la scuola e lei lavorava in ufficio. Dopo un invito a cena, la passione è immediatamente sbocciata, considerando il loro, un vero colpo di fulmine senza precedenti. “È un ragazzo di 23 anni, umile. La nostra è una vita normale, come quella di tante altre coppie”, ha raccontato lei tempo fa. E sull’Italia ha confidato: “Si mangia divinamente e c’è sempre il sole”. “Gli italiani sempre disponibili e amichevoli. Avevamo già visitato Roma nel 2017, come si può non amarla? Tra l’altro Genova è una città stupenda. Davvero, è bellissima: ha un mare meraviglioso e le montagne. Ci sentiamo a casa qui”, ha aggiunto.

