Piatek al Real Madrid?/ Genoa, il bomber polacco ha chiesto la cessione: ma sullo sfondo c’è ancora il Milan

Krzysztof Piatek al Real Madrid? È questa una delle principali telenovelas di calciomercato di questo primo scorcio di 2019 col bomber del Genoa che nelle ultime ore è stato accostato prima al Milan quale successore di Higuain e, successivamente, stando ad alcune voci della stampa spagnola sarebbe invece addirittura in procinto di cambiare casacca e accasarsi alla Casa Blanca alla corte di Florentino Perez. L’attaccante polacco, infatti, avrebbe chiesto al Grifone la cessione, anticipando quell’uscita che la società di Preziosi aveva preventivato in estate, realizzando una plusvalenza monstre col cartellino dell’attaccante arrivato in sordina in Italia solo pochi mesi fa: secondo infatti il programma Onda Madrid e anche alcuni giornalisti di As che quindi contraddicono i colleghi di Sport Mediaset, Piatek avrebbe informato la dirigenza rossoblu della sua volontà di giocare nel Real e pare che nell’amichevole che il Genoa ha oggi in programma contro il Wurzburger Kickers sarà visionato da alcuni emissari dei blancos.

ASSALTO REAL, MA IL MILAN RESTA SULLO SFONDO

Ad ogni modo, le stesse voci che arrivano dalla Spagna e che vorrebbero Krzysztof Piatek pronto a sposare la causa madridista ribadiscono pure che Florentino Perez non è affatto intenzionato a fare follie per il giovane centravanti polacco e che comunque sorprenderebbe tutti se il presidente delle Merengues anticipasse adesso, a gennaio, la rivoluzione che invece tutti si aspettano in estate dopo un annata dai molti bassi e pochi alti per il suo club. Dal canto suo, il Milan (che pare il principale candidato in Italia ad assicurarsi le prestazioni di Piatek) rimane vigile e secondo quanto rivela SportMediaset, in controtendenza, avrebbe la preferenza dell’attaccante del Genoa: per sbloccare l’affare, compatibilmente coi paletti imposti dal Fpf, potrebbe essere decisiva la sorte di Gonzalo Higuain, il cui destino in rossonero (che si tratti di ora o di giugno) pare oramai segnato.

