PUPO/ Ospite di Al Bano e Romina: “Ho avuto grandi dolori e fallimenti, ma…” (55 passi nel sole)

Pupo, all’anagrafe Enzo Ghinazzi, questa sera affiancherà Al Bano e Romina per celebrare la loro lunga vita assieme nello show 55 passi nel sole. Amici di vecchia data, non è la prima volta che i tre cantantisi esibiscono sul palco assieme, dal momento che già nel 2013, in occasione del settantesimo compleanno di Carrisi, hanno avuto modo di duettare sul palco del Crocus City Hall, a Mosca, per la reunion-evento che ha fatto sognare gli amanti del genere. La serata ha inoltre segnato il ritorno in scena dei due ex coniugi in Russia, un evento da circa 2,6 milioni di dollari fortemente voluto dall’impresario russo Andrei Agapov. “Io e Al Bano, i Ricchi e Poveri e Cutugno qui siamo famosi, sì, ma in Russia siamo delle leggende”, ha rivelato il cantante toscano in un’intervista concessa a Repubblica, “un cantante degli anni Sessanta ce lo ricordiamo ancora, no? Per noi italiani sono stati gli anni del boom, dei grandi cambiamenti, delle utopie. Ebbene, per i russi è lo stesso con gli Ottanta, l’era della perestrojka, delle aperture, delle speranze. Per alcuni è cominciato allora il periodo dei grandi guadagni. Soldi a palate. E la colonna sonora della svolta siamo stati noi”.

PUPO: “NON MI SONO FATTO MANCARE NIENTE…”

Ospite questa sera a 55 passi nel sole, Pupo ha di recente concesso un’intervista al settimanale Oggi, nella quale ha parlato della sua dipendenza dal gioco, della sua condizione di bigamo e di quei tradimenti celati negli anni da un numero impressionante di bugie. Oggi, in seguito alla conquista di un nuovo equilibrio, quel periodo è solo un lontano ricordo e i problemi del passato sono soltanto il punto di partenza da cui ha avuto inizio la sua seconda vita: “Soddisfazioni ne ho avute parecchie, ho avuto anche dei rimpianti, grandi dolori, fallimenti, non mi sono fatto mancare niente”, ha raccontato il cantante in una video intervista concessa a Russiaprivet.org; “ma una delle mie più grandi soddisfazioni coincide con il mio grande fallimento: la mia rinascita! Il fatto di aver scommesso su qualcosa che nessuno poteva prevedere è stata la mia più grande soddisfazione: il fatto che, a un certo punto, sono ripartito e sono tornato meglio di prima,in tutti i sensi”.

“LA MUSICA DI OGGI? È UGUALE A QUELLA DEL PASSATO”

55 passi nel sole sarà un evento tutto dedicato alla musica e alle canzoni che hanno accompagnato Al Bano e Romina nella loro storia d’amore. Ma qual è il significato che oggi Pupo dà alla musica? “Per me rappresenta, in maniera molto semplice, una scelta di vita e uno dei motivi per cui per me ha senso vivere – ha raccontato il cantante a Russiaprivet.org – ma non tanto la musica: lo spettacolo. Essere sul palcoscenico. Quindi rappresenta il poter aver realizzato degli obiettivi, dei sogni che, in qualche modo, hanno dato qualità alla mia vita, perché ho potuto vivere del lavoro che ho sempre amato ed è una grandissima fortuna”. La musica di oggi, conferma inoltre l’artista, non è poi così diversa da quella del passato, perché “intorno a noi cambiano i volti, ma le canzoni sono sempre le stesse, una canzone di oggi, un rap, è uguale a ‘Gelato al cioccolato’, a ‘Su di noi’ di ieri, perché parla di amore, di angoscia, di disagi sociali”.



