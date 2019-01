Belen e Diletta Leotta, video “hot” a Radio105 / Daniele Battaglia in mutande, loro riprendono tutto poi…

Metti insieme due bellezze come Diletta Leotta e Belen Rodriguez, metti poi video e foto delle due sui social e il delirio è assicurato. È ciò che sta accadendo da qualche giorno, visto che la showgirl argentina è ospite della Leotta e di Daniele Battaglia nel loro programma a Radio105. In questi giorni, infatti, non sono mancati scatti delle due bellezze che hanno fatto il pieno di like e commenti maschili, seguiti da stories su Instagram. Ad attirare l’attenzione è stata però proprio una di quelle postate nelle ultime ore dalla Leotta. In questa, la Leotta riprende se stessa e Belen e inizia “Visto che questa settimana c’è Belen con noi in radio, vogliamo fare delle…”. La frase è però interrotta dalla faccia scioccata della Rodriguez, che mette una mano sulla bocca per la troppa sorpresa.

BELEN E LEOTTA “SCONVOLTE” DA DANIELE BATTAGLIA: IL VIDEO POI SCOMPARE

Belen è sorpresa per qualcosa che ha visto alle sue spalle. Il volto della Rodriguez incuriosisce Diletta Leotta che sposta la camera del telefono verso quanto sta guardando Belen ed ecco, alle loro spalle, apparire Daniele Battaglia in mutande intento a simulare un gesto tipicamente maschile che è meglio non citare. La Leotta inizia ad urlare, in stanza si ride ma la conduttrice stacca subito il video che, tuttavia, rimane in rete soltanto per poche ore. Infatti, andando a sbirciare sul profilo di Diletta Leotta e su quello di Belen (che aveva condiviso la storia della giornalista) la scenetta “hot” è scomparsa. Che sia stato proprio Battaglia a chiedere che venisse cancellata?





© RIPRODUZIONE RISERVATA