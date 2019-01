Fabrizio Corona “punge” Fedez/ “Matrimonio con Belen Rodriguez? I Ferragnez in confronto a noi…”

Fabrizio Corona continua a provocare a destra e manca, cercando di far parlare del suo libro appena uscito dal titolo “Non mi avete fatto niente”. Dopo avere detto a Verissimo che Silvia Provvedi lo avrebbe tradito con Fedez, il catanese ha parlato del rapper anche durante la presentazione del suo ultimo lavoro editoriale. Ai microfoni di FanPage, ha detto nuovamente la sua in riferimento all’amore che lo ha legato per alcuni anni a Belen Rodriguez, showgirl argentina con la quale – attualmente – è in buoni rapporti di amicizia. “Posso dire che è stata la storia più importante della mia vita – ha rivelato – Lei è stata la famiglia che avrei sempre voluto avere. Detto questo non credo ci sarà la possibilità di un ritorno insieme, però è una relazione che porto nel mio cuore e rappresenta sicuramente l’amore più importante che ho avuto”. Poi la frecciatina: “Un matrimonio tra di noi? I Ferragnez a confronto non rappresentano nemmeno la punta dell’unghia di quello che potremmo essere noi insieme”.

Fabrizio Corona “punzecchia” i Ferragnez

Fabrizio Corona quando parla di matrimonio con Belen Rodriguez, si confronta con Fedez e Chiara Ferragni, evidentemente non consapevole delle differenze. Federico Lucia raggiunto da Valerio Staffelli con il Tapiro D’Oro, ha precisato che l’ex fotografo dei vip, si sarebbe probabilmente dimenticato di riferire alla Toffanin la data della frequentazione tra lui e Silvia Provvedi. “Probabilmente per fare promozione al libro – ha aggiunto – Non ho avuto una relazione, mi sono conosciuto, diciamo, molti anni fa”. “Silvia la vedevo 4-5 anni fa, quando non conoscevo ancora Chiara. Ma è una cosa che si sapeva già”, ha concluso. Ed infatti, le cose filano perfettamente. “Fedez parlerebbe dunque del 2014-15. Ricordiamo che la relazione tra Corona e la Provvedi è stata avviata all’incirca nel settembre 2015 (i due si sono lasciati definitivamente nell’estate 2018), mentre l’inizio della storia d’amore tra il rapper e la Ferragni risale a un anno dopo”, scrive FanPage. A questo punto, attendiamo con ansia la prossima “presunta” stoccata di Corona nei confronti di Fedez.

© RIPRODUZIONE RISERVATA