Francesco Chiofalo, news dopo l’operazione/ Come sta? “Ho perso 13 kg ma mi riprenderò la mia vita!”

Francesco Chiofalo è tornato a parlare con i fan. Grazie alle famose domande di Instagram, il mitico Lenticchio dopo la sua difficile operazione, ha deciso di rispondere ad i tanti interrogativi degli estimatori che lo seguono con affetto. Il personal trainer ha esordito dicendo di avere perso molto peso: “Purtroppo tanti… Più o meno ho perso 13 kg… Spero di rimettermi in forma in poco tempo appena finita la mia convalescenza”. Naturalmente, confida di potersi allenare quanto prima, per rimettere massa e scolpire nuovamente il fisico: “Spero di iniziare ad allenarmi il prima possibile. Se la riabilitazione continua ad andare bene. Spero di ricominciare a fare qualche allenamento leggero in sala pesi per i primi di febbraio”. Chiofalo confessa di non essere ancora in perfetta forma: “Non mi sono ancora del tutto ripreso… Ma piano piano mi riprenderò. Ho voglia di continuare la mia vita da dove l’avevo lasciata”.

Francesco Chiofalo, news sul suo stato di salute

Dopo la terribile paura, Francesco Chiofalo sta cercando di riprendere la sua vita in mano. “Quest’anno compirò trent’anni e comincio a sentire la voglia di diventare padre e mettere su famiglia”, ha raccontato. Spazio poi, per documentare la cicatrice sulla testa che, per merito dei capelli che ricresceranno, presto non si vedrà più: “Durante l’operazione mi hanno rasato i capelli a pelle con il rasoio e non mi sono ancora ricresciuti molto per cui per ora purtroppo la cicatrice è piuttosto evidente. Ma ho la fortuna di avere i capelli molto fitti per cui facendoli crescere un pochino dovrebbero coprirla”. Nel corso della sua recente intervista con Le Iene, Lenticchio ha anche confidato di fumare molto. Proprio per questo motivo, dopo la rimozione del tumore al cervello, aveva promesso di smettere: ha mantenuto i buoni propositi? “Per ora ho solo diminuito… Ma ci sto lavorando giorno per giorno… Smettere di fumare non è facilissimo”, ha scritto tra le sue risposte. A questo punto il personal trainer, non vede l’ora di cambiare pagina e affrontare nuovamente la sua seconda possibilità nel pieno delle sue energie, tra ottimismo e ritrovata serenità.

