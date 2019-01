DIANA DEL BUFALO/ “Il tradimento? Per gli uomini è come mangiare un gelato” (Mai dire talk)

Diana Del Bufalo torna in tv in occasione di una nuovissima puntata di “Mai dire Talk“, il programma della Gialappa’s Band condotto da Mago Forest con Greta Mauro e Stefania Scordio. L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi in questi giorni è tornata a far parlare di sè in occasione di alcune dichiarazioni rilasciate circa la storia d’amore con Paolo Ruffini e per un particolare appello lanciato nel programma “Pinocchio” di Radio Deejay. La Del Bufalo, infatti, impegnata nella promozione del film “L’agenzia dei bugiardi” in arrivo nelle sale cinematografiche dal 17 gennaio, ha partecipato al programma “Pinocchio” di Radio Deejay dove ha lanciato un appello: “Il sonno rigenera le cellule e come pensate che possano fare le cellule a rigenerarsi se in faccia avete tre chili di trucco?”!

Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini

In occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Confidenze“, Diana Del Bufalo è tornata a parlare della storia d’amore con Paolo Ruffini confermando che tra i due tutto procede alla grande. “Pensavate che ci fossimo lasciati? In effetti abbiamo attraversato una piccola crisi, ma siamo tornati assieme quasi subito e tra noi va tutto benissimo” ha raccontato la 28enne attrice, che ha poi proseguito augurandosi che le cose tra lei e Paolo Ruffini possano andare avanti per sempre. “Mi fa paura dirlo ma spero che la storia sia per sempre” ha detto l’ex protagonista di “Che Dio ci aiuti”, la fiction di successo di Rai1. La Del Bufalo ha poi sottolineato quanto Paolo sia un ragazzo dal gran cuore e dal carattere unico.

“Riuscirei a perdonare un tradimento”

“Paolo è veramente zen e non si arrabbia mai, nemmeno se lo derubano. E poi non è geloso. Innamorato delle vacanze in Italia, mi lascia partire per luoghi più esotici con gli amici (anche maschi). Io, invece, sono più sospettosa”, ha raccontato Diana Del Bufalo al settimanale Confidenze. Nessuna crisi con l’attore e conduttore televisivo con cui l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi fa coppia fissa da diverso tempo. I due dopo una crisi sono tornati più uniti che mai al di là del chiacchiericcio creato dalla stampa che aveva ipotizzato un flirt tra la Del Bufalo e l’amico Cristiano Caccamo paparazzati insieme alle Maldive. A smentire la cosa è stato l’attore ospite del salotto tv “Vieni da me” di Caterina Balivo, che ha precisato che tra loro c’è solo amicizia. Intanto la Del Bufalo, parlando di amore e tradimento, ha detto: “Se sento che una storia è vera e profonda penso che riuscirei a perdonare un tradimento. Anche perché sono convinta che per gli uomini concedersi un’avventura sia come mangiare un gelato: una cosa di poco conto”.



