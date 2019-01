Matilde e Margherita Manfredi/ “Ora fanno il lavoro del nonno Nino” (Che Dio ci aiuti 5)

Luca Manfredi è il figlio dell’indimenticabile Nino, ma anche padre delle gemelle Matilde e Margherita ora nel cast di Che Dio ci aiuti 5. A Dipiù Tv ha raccontato la sua emozione da papà nel rivedere persone a lui care sul piccolo schermo. Spiega: “Matilde e Margherita hanno girato per sei mesi sul set, quindi avevano una maestra tutta per loro mentre facevano il lavoro di nonno Nino Manfredi. Prima di ogni scena ripetevano le battute davanti allo specchio”. Il figlio di Nino Manfredi ha raccontato come è nata questa esperienza: “Sono arrivate sul set grazie alla loro sorella maggiore Mariavittoria che la loro mamma ha avuto da un matrimonio precedente. Lei fa l’attrice, attraverso la sua agenzia è venuta a sapere che la produzione della fiction cercava per questa nuova stagione di Che Dio ci aiuta due gemelle. Così ha portato le mie figlie al provino. Io none ne sapevo nulla e quando sono state prese sono state loro a farmi una grande sorpresa“.

Luca Manfredi, le gemelle Matilde de Margherita: “A loro piace la recitazione”

Matilde e Margherita stanno vivendo un sogno con Che Dio ci aiuti 5 e loro padre Luca Manfredi ha svelato come lo stanno vivendo a DiPiù Tv. Si parla anche del loro futuro e sulla reale voglia di fare questo mestiere una volta diventate grandi: “A loro piace molto il mondo della recitazione. Devo dire che per Che Dio ci aiuti 5 si sono applicate moltissimo. Se nel mondo della recitazione portassero avanti il cognome Manfredi ne sarei davvero orgoglioso come credo lo sarebbe anche loro nonno Nino“. Un nome pesante che però le due sembrano non sentire sulle spalle, forse anche perché a dieci anni tutto sembra più facile. Vedremo se questa esperienza possa diventare piano piano un vero e proprio lavoro o se le due bimbe decideranno di prendere strade diverse. Sta di fatto che i commenti del pubblico sulla loro apparizione nella serie sono veramente importanti per pensare di mollare proprio ora.

Un nonno di nome Nino Manfredi

Impossibile non parlare di papà Nino per Luca Manfredi che a DiPiù Tv spiega anche come le sue figlie Matilde e Margherita vivano questa pesante eredità. Sul set di Che Dio ci aiuti 5 interpretano due gemelline, cosa che ha aiutato ovviamente a farle immedesimare. Ma conoscono i film del nonno? Il padre risponde anche a questa domanda: “Certo, tanti film di papà hanno visto. Amano in particolare Pinocchio del 1972 dove lui interpretava Geppetto. Quando lo trasmettono in televisione, come accaduto durante le festività natalizie, mi dicono sempre che nonno Nino Manfredi era fantastico in questa parte”. Nino Manfredi è stato di certo uno dei più grandi attori della storia del cinema italiano, che ha lasciato in eredità tantissimi film e delle parti veramente indimenticabili.



