Tara Gabrieletto perdona Cristian Gallella/ “Non è stato un tradimento fisico ma sono ferita, vorrei solo…”

Tara Gabrieletto ha rotto il silenzio dicendo la sua in riferimento ai presunti tradimenti di Cristian Gallella con una ex attrice a luci rosse. Il gossip lanciato da Deianira Marzano, ha aperto una ferita per la coppia che si è conosciuta e innamorata durante il trono classico di Uomini e Donne. L’ex naufrago dell’Isola a quanto pare, non avrebbe commesso un vero e proprio tradimento ai danni della moglie, ma qualcosa di simile che l’ha comunque ferita. “Penso che sia arrivato il momento di rispondere a tutto il caos che si sta creando nel web. Partiamo da questo presupposto: sono un personaggio pubblico ed è giusto che alcune cose voi le sappiate, altre no, che sono mie private – ha esordito Tara su Instagram – Io ho parlato con mio marito di tutto quello che è successo. Non posso difenderlo perché è stato un emerito co***one, è stato molto leggero, ma di fatto, da donna intelligente, non c’è stato nessun tradimento fisico”.

Tara Gabrieletto ha perdonato Cristian Gallella ma…

Tara Gabrieletto inoltre, ha confidato di sentirsi ferita in questo momento. “Nel momento in cui si scrivono solo parole e c’è in ballo un matrimonio”, ha continuato la moglie di Cristian Gallella, “io non sono la classica donnetta che sbatte l’uomo fuori di casa o che se ne va, ma si siede, affronta il problema. Perché una vera donna fa così, tira fuori i co***oni quando bisogna tirarli fuori. Mi hanno insegnato così. Quindi mi sono seduta a tavolino”. Naturalmente i loro discorsi personali, rimarranno tra le quattro mura di casa. “Ribadisco non c’è stato nessun tradimento fisico. Anche se ripeto che è stato leggero a usare certe parole. Ne subirà le conseguenze, o meglio le ha già subite. Lui adesso dovrà semplicemente rimboccarsi le maniche. Io amo mio marito, mio marito ama me e detto questo non ho altro da aggiungere. È umano sbagliare ed è umano perdonare”. Successivamente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha pubblicato un altro messaggio dove ha esplicitamente chiesto di essere lasciata in pace: “In questo momento vorrei solo che fosse rispettata la mia persona in quanto donna e moglie comunque ferita dalla vicenda accaduta”.

