Uomini e Donne, la scelta di Lorenzo Riccardi / Video, Claudia e Giulia: colpo di scena! (Trono Classico)

Dopo i tre consueti appuntamenti dedicati al trono Over, oggi torna il trono classico di Uomini e onne. Una puntata scoppiettante quella che ci attende oggi, 24 gennaio 2019, e che avrà come grande protagonista Lorenzo Riccardi. Il tronista oggi annuncerà, infatti, di essere pronto a fare la sua scelta. Peccato che si tratti solamente di uno scherzo o comunque una prova per le sue due corteggiatrici. Idea che nasce nel tronista dopo la scorsa puntata, quando si è sentito dire sia da Claudia Dionigi che da Giulia Cavaglià che il loro sarebbe un no. In studio verranno allora poste le sedie rosse, e la prima ad essere chiamata in studio sarà Claudia. Come svelano le anticipazioni del vicolodellenews, a lei Lorenzo dichiarerà il suo amore, scegliendola. Commossa e felicissima, Claudia gli dirà di sì. Con una scusa, il tronista di Uomini e Donne le chiederà poi di attenderla in camerino.

LORENZO RICCARDI COMMETTE UN ALTRO PASSO FALSO

Tutto questo perché Lorenzo Riccardi chiama poi nello studio di Uomini e Donne Giulia per fare la medesima cosa. La sceglie e lei, felice, gli dice di sì. Il tronista non bacia nessuna delle due ma balla con entrambe la canzone “Amami”. Poco dopo, Lorenzo chiede a Claudia di rientrare e sarà a questo punto che entrambe capiranno di essere state preda di un terribile scherzo. Claudia scoppia in lacrime, Giulia, furiosa, va via. La situazione sfuggirà palesemente di mano a Lorenzo Riccardi che, alla fine, ammette di aver sbagliato e di essere pronto a rimediare. Dopo la finta scelta, Maria De Filippi cambierà argomento, lasciando spazio agli altri tronisti di Uomini e Donne. Non si tornerà, invece, sulla vicenda della finta scelta. (Clicca qui per il video)

