Mirko Brunetti torna in tv?

Mirko Brunetti continua ad essere accostato al trono di Uomini e Donne nonostante i primi tre tronisti siano stati annunciati nel corso della registrazione del 28 agosto. Finora, i tre tronisti ufficiali sono Alessio, Michele Longobardi e Francesca Sorrentino ma, stando alle parole di Lorenzo Pugnaloni, dovrebbe arrivare il quarto tronista. I rumors più insistenti indicano in Ida Platano la probabile quarta tronista ma l’ipotesi di Mirko Brunetti non tramonta anche se non ci sono indizi sulla possibile presenza di Mirko sul trono.

Uomini e Donne: slitta la data della prima puntata?/ Ecco cosa sta succedendo

Tuttavia, stando ad una segnalazione riportata da Deianira Marzano, Mirko potrebbe anche diventare un nuovo postino di C’è posta per te anche se la Marzano non pare a conoscenza di tale possibilità.

Il ritorno di Mirko Brunetti sui social

Dopo l’annuncio della fine della storia con Perla Vatiero, Mirko Brunetti si è allontanato sui social non pubblicando più alcun contenuto sui social. I fan, tuttavia, hanno tirato un sospiro di sollievo dopo la pubblicazione di una foto da parte di Deianira in cui l’ex gieffino è stato pizzicato alla sagra del peperoncino di Rieti.

Francesca Sorrentino tronista di Uomini e donne/ Spunta il retroscena: "Covava il desiderio di..."

Mirko, dunque, tornerà davvero in tv in uno dei programmi di Maria De Filippi? I fan più romantici dei Perletti sperano che l’ipotesi del trono non si concretizzi mai. Perla, nel frattempo, continua a mostrarsi serena in compagnia delle amiche senza fare più alcun riferimento all’ex fidanzato con cui ha deciso di ricominciare alla fine dell’avventura vissuta nella casa del Grande Fratello per poi chiudere definitivamente la relazione.