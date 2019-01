ANNA FERZETTI/ “Ho deciso di provare, è una cosa nuova. Spero di essere all’altezza” (PrimaFestival)

Sarà Anna Ferzetti a condurre con la complicità di Simone Montedoro l’edizione 2019 di “PrimaFestival“, il notiziario dedicato alla prossima edizione del Festival di Sanremo. L’appuntamento è fissato su Rai1 tutti i giorni poco dopo il TG1 e si occuperà di raccontare in pillole quanto succede alla kermesse più amata, seguita e criticata di sempre. Il format è pressoché identico alla passata edizione: cinque minuti per raccontare quanto succede a Sanremo. Una delle novità di questa edizione però riguarda la messa in onda del programma che sarà trasmesso dal 4 al 9 febbraio in diretta dal red carpet del Teatro Ariston di Sanremo. Per l’occasione sulla passerella sarà allestito un Glass box dove artisti, conduttori, ospiti e personaggi saranno accolti per raccontare la loro esperienza. Anna Ferzetti è prontissima per questa nuova avventura televisiva.

Anna Ferzetti: “ho deciso di provare, è una cosa nuova”

A TvZap Anna Ferzetti ha raccontato quando è stata contattata dalla produzione di PrimaFestival: “Ho ricevuto una telefonata e mi sono data 24 ore di tempo per rispondere”. Dopo aver riflettuto a lungo l’attrice, moglie di Pierfrancesco Favino ha deciso di provare e mettersi in gioco. “Ho deciso di provare, è una cosa nuova. Spero di essere all’altezza. Sapevo che c’era Simone, non ci conoscevamo e ho detto perché no: due attori insieme, non dobbiamo fare i presentatori, portiamo noi stessi è una grande sfida”. L’attrice è consapevole che non sarà facile, anzi sulla concorrente agguerrita ha detto: “La combatteremo con la spontaneità, la solarità e parlando al pubblico”. L’attrice ha rivelato che con il collega Simone Montedoro saranno un pò i disturbatori del Festival pronti a raccontare “curiosità, incontri con gli artisti, domande fatte per il pubblico che da casa non vede alcuni aspetti di Sanremo”.

“La paura è quella di non essere capace per non aver mai presentato”

Sicuramente c’è qualche paura da parte di Anna Ferzetti alla sua prima prova da conduttrice. “La paura è quella di non essere capace per non aver mai presentato” ha detto, anche se in realtà il ruolo dell’attrice è quello di intrattenere i telespettatori e chiacchierare con gli ospiti e i protagonisti che arriveranno nella Glass box: “in realtà non presenteremo, sarà una grande chiacchiera con il pubblico e con gli artisti e porteremo noi stessi. Interpretare un ruolo in questo caso è impossibile e per noi attori abituati a nascondere noi stessi sotto al ruolo che interpretiamo è più difficile, perché faremo vedere pregi, difetti e paure. Ma spesso questi aspetti piacciono al pubblico, per cui sono fiduciosa. Da spettatrice mi piace quando vedo un attore che non recita, nelle sue difficoltà e nelle sue gioie…”. Un altro obiettivo dell’attrice è quello di: “ci piacerebbe parlare con il pubblico, quello che resta al di la delle transenne e che non riesce a entrare”.



