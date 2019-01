Claudia Dionigi/ Uomini e Donne: “Credo di essere la scelta di Lorenzo Riccardi”

Claudia Dionigi, la corteggiatrice bionda di Uomini e Donne, dopo la finta scelta di Lorenzo Riccardi, racconta le sue sensazioni, a poche settimane dalla fine del trono, ai microfoni del magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi. Molto presa da Lorenzo, Claudia Dionigi, pur senza apparire presuntuosa, ammette di credere che sarà lei la scelta di Riccardi. “Io non mi vergogno di dire quello che provo, anzi, è la cosa più bella che si possa fare. Ed è arrivato il momento che anche lui si guardi bene dentro e parli chiaro. Non vorrei fare un azzardo a dirlo, ma credo che la sua piccola preferenza sia io e sia più spinto verso di me, altrimenti non si giustificherebbero tanti suoi atteggiamenti”, ha spiegato la corteggiatrice. Claudia, inoltre, ha ammesso di essere stata spiazzata dala finta scelta, ma di non esserne sopresa. è proprio da Lorenzo fare tutto questo. “E’ proprio da Lorenzo fare tutto questo” – dichiara la corteggiatrice che poi aggiunge di essersi sentita umiliata dall’atteggiamento di Riccardi a cui, però, non riesce a rinunciare – “Purtroppo mi rendo conto che con lui non riesco a mollare la presa: so quello che abbiamo vissuto insieme in questi mesi e più passa il tempo, più mi accorgo che mi piacciono anche i suoi difetti. Sono voluta andare oltre”.

CLAUDIA DIONIGI CONRO GIULIA CAVAGLIA’

Per lasciare lo studio con Lorenzo Riccardi, Claudia Dionigi deve battere la concorrenza di Giulia Cavaglià. A Uomini e Donne magazine, la corteggiatrice bionda si è scagliata contro la rivale non condividendo il suo atteggiamento. “Mi aspettavo che se ne sarebbe andata, soprattutto perché l’ha fatto già in passato anche per molto meno. Se dovesse tornare sarebbe incoerente. Oggi trovo che il suo interesse sia credibile anche se non paragonabile al mio: l’ho vista cambiare appena ha sentito Lorenzo più distante. C’è stato un momento in cui credo che la loro conoscenza abbia subito una battuta d’arresto: sono convinta non riescano ad andare oltre e che sia nata principalmente una sfida tra loro. Personalmente sono dell’idea che l’amore non sia una questione di gare”, ha spiegato la Dionigi. Con la scelta sempre più vicina, dunque, la rivalità tra le pretedenti di Lorenzo Riccardi si accende. La Gionidi è sempre più convinta che sarà lei la scelta del tronista, ma sarà davvero così? Durante la sua avventura sul trono, Lorenzo ha più volte spiazzato pubblico e pretendenti. Andrà così anche cn la scelta?

© RIPRODUZIONE RISERVATA