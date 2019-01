Francesco Monte e Giulia Salemi, dettagli hot/ Lisa Fusco nella bufera: “MUY CALIENTE… fin troppo!”

Francesco Monte e Giulia Salemi continuano la loro relazione d’amore sempre più innamorati. Dopo la fine del Grande Fratello Vip, la storia è andata avanti, facendo scoppiare definitivamente la passione. La coppia infatti, ha passato anche le feste a Taranto, città natale di lui che ha voluto presentarla ad amici e parenti. A quanto pare, il fuoco arde anche sotto le lenzuola. Il dettaglio piccantissimo è stato evidenziato da Lisa Fusco, ex protagonista della terza edizione del reality show più spiato della TV. Sotto un recente post della influencer, la subrettina con la passione per le spaccate ha commentato: “Dall’ultima nostra telefonata mi dicesti che ormai Francesco era diventato MUY CALIENTE… fin troppo”. La dichiarazione della biondina non è passata inosservata e così gli estimatori, hanno fatto scoppiare il caos dopo pochissimi attimi. Per quale motivo? Semplicemente perché la Fusco avrebbe dovuto essere più discreta non spifferando dettagli intimi della coppia direttamente in rete.

Francesco Monte e Giulia Salemi, dettagli hot: Lisa Fusco nella bufera

Dopo avere rivelato dettagli intimi con protagonisti Francesco Monte e Giulia Salemi, Lisa Fusco è stata attaccata dagli estimatori dei “Fralemi”. “La questione è riferita a un precedente mio con Francesco, cioè a quando gli dissi scherzando che non lo vedevo caliente con Giulia, mentre lei mi disse: ‘è caliente, è caliente’. Eravamo in diretta Instagram, quindi…”, ha spiegato la subrettina incalzata dai fan della coppia. Nonostante le sue spiegazioni, la napoletana tutto pepe è stata presa di mira ancora per le sue parole: “Era una battuta, non una confidenza. Se non ha dato fastidio ai diretti interessati vuol dire che non avete capito voi”. L’amica di Malgioglio è dovuta intervenire per la terza volta: “Giulia me lo disse in diretta con orgoglio e Francesco ne fu contento. Mica sono pazza a divulgare cose private se non fossero già state dette. E ora basta”. Nel frattempo il gossip sulla coppia, parla di convivenza a breve: “È ancora troppo presto per una decisione del genere. Anche se quest’ultimo periodo l’abbiamo trascorso sempre insieme. Ho approfittato delle feste natalizie per portarla in Puglia, a Taranto, dove sono nato, per farle conoscere gli amici, i parenti e il mare di quella zona”, ha precisato l’ex tronista al settimanale Nuovo.

